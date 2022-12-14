«Хитросплетение законодательства». Алтайских медиков просят не волноваться из-за сокращения льготных отпусков

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заверил медиков, что массового сокращения льготных отпусков не будет.

Ранее более 600 сотрудников реанимаций и хирургических отделений написали обращение в адрес губернатора края Виктора Томенко из-за отказа территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) оплачивать льготные отпуска за вредные и опасные условия труда. Медики предупредили, что такое решение грозит региону ещё большим оттоком специалистов.

Попов пояснил, что данная ситуация коснулась лишь одного медучреждения в крае — Калманской ЦРБ, для сотрудников которой по решению суда срок дополнительного оплачиваемого отпуска сократили с трёх недель до семи дней. При этом, указал министр, практически все алтайские медики восприняли произошедшее как прецедент, который приведёт к отмене льготных отпусков во всех больницах региона.

«Мы обсуждали это в правительстве края, была встреча с губернатором, на которую был приглашён руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования. Мы подготовили совместное письмо для руководителей наших медицинских организаций, говорящее о том, что есть решение в отношении калманской больницы. Все остальные учреждения могут сохранить эти дополнительные отпуска в зависимости от вредности, которую устанавливает специальная оценка условий труда в каждом конкретном случае. Где-то это будет 14 дней, а где-то будет 21 день, в зависимости от специальности», — уточнил Попов.

Министр подчеркнул, что 12 декабря в адрес медицинских организаций направили письмо с предложением организовать разъяснительные встречи внутри коллективов с участием главврачей.

По словам Попова, с Калманской ЦРБ такая ситуация произошла из-за «хитросплетения нашего трудового законодательства, которое длится с 1974 года, когда были приняты отдельные условия труда, требующие дополнительного отпуска».

«В последующем трудовое законодательство менялось, поменялись и требования. Старая нормативная база и современные условия — они зашли в некий конфликт, что нашло отражение в виде конкретного решения суда в отношении конкретной центральной районной больницы», — указал глава алтайского Минздрава.