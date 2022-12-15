Сотрудники барнаульского водоканала устранили аварию, из-за которой без воды остались два дома

Сейчас все потребители получают ресурс

15 декабря 2022, 17:33, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Сотрудники барнаульского водоканала устранили нештатную ситуацию на водопроводе диаметром 150 мм в районе дома № 261 по Павловскому тракту. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, сейчас все потребители получают ресурс.

Напомним, что на месте происшествия задействовали одну бригаду специалистов и пять единиц техники. Первоначально устранить аварию планировали к 20:30, однако у специалистов вышло починить водопровод раньше указанного срока.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании со своими заместителями и главами районов обсудил участившиеся аварии на коммунальных сетях. Он поручил своему заместителю по городскому хозяйству Сергею Пашковскому совместно с ресурсоснабжающими организациями и районными администрациями в максимально короткие сроки устранять коммунальные аварии и оперативно информировать жителей об ограничениях и ходе восстановительных работ.