Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Кто сможет их получить?

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Необходимость внесения платежей по ипотечным или потребительским кредитам будет приостановлена на время несения службы.

Кто сможет претендовать на получение кредитных каникул?

Всего военнослужащих, которые попадают под действие закона, разделили на три группы:

физлица и индивидуальные предприниматели, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации;

военнослужащие-контрактники или служащие в войсках национальной гвардии, но только при условии участия в спецоперации;

физлица и индивидуальные предприниматели, которые принимают участие в выполнении задач Вооруженных сил РФ в качестве добровольцев.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» предложили расширить список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

О том, кто сможет претендовать на отсрочку в случае принятия закона — в материале amic.ru.