Кому в России хотят предоставить отсрочку от мобилизации?
Партия «Новые люди» внесла в ГД законопроект об отсрочках при частичной мобилизации
Законопроект, который позволит расширить список граждан, имеющих право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации, внесли в Госдуму. С такой инициативой в федеральный парламент обратились депутаты фракции «Новые люди». Кто может попасть в список исключений, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».
Кому предлагают давать отсрочку от мобилизации?
Если законопроект примут, право на отсрочку во время частичной мобилизации будет у:
— отцов, воспитывающих троих или более несовершеннолетних детей;
— отцов, воспитывающих в одиночку минимум одного ребёнка;
— мужчин, у которых жена находится в положении (срок беременности не менее 22 недель);
— мужчин, у которых на иждивении минимум двое детей в возрасте до 18 лет;
— единственных кормильцев в семьях, где есть дети-инвалиды;
— единственного ребёнка (сын/дочь) одинокого родителя;
— мужчин, в семьях которых уже есть мобилизованные;
— мужчин, в семьях которых есть погибшие при исполнении обязанностей на службе;
— ухаживающих за близкими, нуждающихся в постоянном уходе, сообщает ТАСС.
Напомните, у кого уже сейчас есть право на отсрочку от мобилизации?
В данный момент отсрочка положена:
— забронированным гражданам, включая работников предприятий оборонно-промышленного комплекса;
— временно не годным по состоянию здоровья к военной службе;
— мужчинам, постоянно ухаживающим за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы;
— гражданам, у которых на иждивении не менее четырёх детей в возрасте до 16 лет;
— воспитывающим без матери хотя бы одного ребёнка до 16 лет;
— гражданам, матери которых кроме них имеют четверых и более детей до 8 лет и воспитывают их без мужа;
— студентам, обучающимся по очной и очно-заочной форме;
— мужчинам, у которых жена находится в положении (срок беременности не менее 22 недель) и есть на иждивении минимум трое детей в возрасте до 16 лет;
— срочникам;
— специалистам ИТ, связи и медиа.
Не только айтишники. Каким специалистам положена отсрочка от частичной мобилизации?
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Сообщалось, что в её рамках будут призваны около 300 тысяч россиян. Во многих регионах губернаторы уже отчитались, что первый этап мобилизации уже завершён. В Алтайском крае план по отправке мобилизованных должны выполнить к середине октября.