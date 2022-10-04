Кому в России хотят предоставить отсрочку от мобилизации?

Законопроект, который позволит расширить список граждан, имеющих право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации, внесли в Госдуму. С такой инициативой в федеральный парламент обратились депутаты фракции «Новые люди». Кто может попасть в список исключений, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Кому предлагают давать отсрочку от мобилизации?

Если законопроект примут, право на отсрочку во время частичной мобилизации будет у:

— отцов, воспитывающих троих или более несовершеннолетних детей;

— отцов, воспитывающих в одиночку минимум одного ребёнка;

— мужчин, у которых жена находится в положении (срок беременности не менее 22 недель);

— мужчин, у которых на иждивении минимум двое детей в возрасте до 18 лет;

— единственных кормильцев в семьях, где есть дети-инвалиды;

— единственного ребёнка (сын/дочь) одинокого родителя;

— мужчин, в семьях которых уже есть мобилизованные;

— мужчин, в семьях которых есть погибшие при исполнении обязанностей на службе;

— ухаживающих за близкими, нуждающихся в постоянном уходе, сообщает ТАСС.

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Вопрос дня В каких регионах России завершилась частичная мобилизация?

Напомните, у кого уже сейчас есть право на отсрочку от мобилизации?

В данный момент отсрочка положена:

— забронированным гражданам, включая работников предприятий оборонно-промышленного комплекса;

— временно не годным по состоянию здоровья к военной службе;

— мужчинам, постоянно ухаживающим за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы;

— гражданам, у которых на иждивении не менее четырёх детей в возрасте до 16 лет;

— воспитывающим без матери хотя бы одного ребёнка до 16 лет;

— гражданам, матери которых кроме них имеют четверых и более детей до 8 лет и воспитывают их без мужа;

— студентам, обучающимся по очной и очно-заочной форме;

— мужчинам, у которых жена находится в положении (срок беременности не менее 22 недель) и есть на иждивении минимум трое детей в возрасте до 16 лет;

— срочникам;

— специалистам ИТ, связи и медиа.

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Вопрос дня Не только айтишники. Каким специалистам положена отсрочка от частичной мобилизации?

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Сообщалось, что в её рамках будут призваны около 300 тысяч россиян. Во многих регионах губернаторы уже отчитались, что первый этап мобилизации уже завершён. В Алтайском крае план по отправке мобилизованных должны выполнить к середине октября.