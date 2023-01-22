Спасатели помогли замерзающему водителю на трассе Алтай – Кузбасс

Машина мужчины замёрзла посреди дороги, а сам он не смог её завести

22 января 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС в морозы помогли водителю, замерзающему на трассе. Об этом рассказали в региональном главке ведомства.

Мужчина ехал в Барнаул на "Газели". Его автомобиль замёрз на трассе Алтай – Кузбасс в восьми километрах от с. Залесово. Завести машину самостоятельно водитель не смог.

"Спасатели, подразделения 43 ПСЧ 5 ПСО, благополучно доставили мужчину в часть, где ему были предложены тёплая одежда и чай, С повышением температуры водитель продолжит свой путь дальше", – рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае установятся морозы, а местами столбики термометров опустятся до отметки -41 градус.