Морозы до -41 градуса установятся в Алтайском крае в ночь на 22 января

В МЧС напомнили о правилах безопасности в такую погоду

21 января 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Морозы до -30...-35 градусов установятся в Алтайском крае в ночь на 22 января. Местами при этом столбики термометров опустятся ещё ниже – до -36...-41 градуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве призывают водителей воздержаться на время сильных холодов от дальних поездок, а в случае выезда на дорогу – соблюдать меры личной безопасности.

"Проверьте техническое состояние транспортного средства, наполните топливом не только бензобак автомобиля, но и дополнительные канистры, если это необходимо. Возьмите с собой буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для "прикуривания" и медицинскую аптечку. Запомните номер телефона экстренных служб – 112", – говорится в сообщении.

Кроме того, не стоит забывать о правильной эксплуатации отопительных печей и электроприборов. В противном случае высок риск возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что сильное похолодание 22 января будет связано с якутским антициклоном.