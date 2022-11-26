Спецтехнику и экипировку доставили алтайским мобилизованным в Оренбургскую область

Из Алтайского края в 21-ю отдельную мотострелковую бригаду Оренбургской области доставили спецтехнику и экипировку для военнослужащих.

Как сообщили в Telegram-канале краевого правительства, всё это будет использоваться на базе Тоцкого полигона, где находятся мобилизованные.

По словам замглавы регионального Минсоцзащиты Александра Репина, в ближайшее время туда поступит дополнительное оснащение, в том числе ноутбуки, планшеты, радиостанции, МФУ и квадрокоптеры.

Фото: Telegram-канал правительства Алтайского края

Ранее стало известно, что Минсоцзащиты Алтайского края помогло более 70% семей мобилизованных в регионе.