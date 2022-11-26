Спецтехнику и экипировку доставили алтайским мобилизованным в Оренбургскую область
В скором времени военнослужащим придёт ещё одна партия оснащения
26 ноября 2022, 19:15, Никита Черников
Из Алтайского края в 21-ю отдельную мотострелковую бригаду Оренбургской области доставили спецтехнику и экипировку для военнослужащих.
Как сообщили в Telegram-канале краевого правительства, всё это будет использоваться на базе Тоцкого полигона, где находятся мобилизованные.
По словам замглавы регионального Минсоцзащиты Александра Репина, в ближайшее время туда поступит дополнительное оснащение, в том числе ноутбуки, планшеты, радиостанции, МФУ и квадрокоптеры.
Фото: Telegram-канал правительства Алтайского края
Ранее стало известно, что Минсоцзащиты Алтайского края помогло более 70% семей мобилизованных в регионе.
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