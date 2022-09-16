Полосы для устрашения: как выглядит «заячий катафалк», который будет ловить безбилетников в Новокузнецке

Стал известен внешний вид «заячьего катафалка», в котором будут задерживать людей за безбилетный проезд в Новокузнецке. Снимки опубликовал Telegram-канал «Подъём».

Напомним, что, как рассказывал мэр города Сергей Кузнецов, чёрная «Газель» с красными и чёрными полосками будет курсировать по всему городу и «представлять некую угрозу для заячьих жизней».

«Газель будет подъезжать к местам, где стоят проверяющие. Проверяющий будет заходить в автобус, и все те, кто не заплатил, будут проходить в заячий катафалк. С ними будут там разбираться», — заявил Кузнецов.