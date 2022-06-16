Стало известно, как будет ходить трамвай № 3 после завершения строительства разворотного кольца у Нового рынка

После завершения работ по строительству разворотного кольца у Дома быта начнёт ходить трамвай маршрута № 3. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«Он пойдёт по маршруту: ст. Пивзавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — проспект Ленина (до Дома Быта) — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево (в прямом и обратном направлениях)», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что рабочие приступили к возведению разворотного кольца у Дома быта. В данный момент они демонтируют старые рельсы и подготавливают место для того, чтобы уложить их.