Стало известно, как будут называться рестораны бывшего McDonald's

Новое название озвучили в первом ресторане в России на Пушкинской

12 июня 2022, 14:23, Илья Звягинцев

Стало известно, как будет называться компания, которая заменит McDonald's в России. Новое название раскрыл Mash.

Во время презентации в ресторане на Пушкинской было озвучено, что новое название фастфуда звучит как «Вкусно и точка».

Напомним, что новый общепит официально начинает свою работу в Москве 12 июня.

Ранее сообщалось, что пользователи смартфонов, у которых было установлено приложение McDonald's, заметили, что его название сменилось на «Мой бургер». На иконке вместо всемирно известной буквы «M» теперь расположен бургер.

В Барнауле начали снимать вывески с ресторанов McDonald's

В Барнауле начали снимать вывески с ресторанов McDonald's

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