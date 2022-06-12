Стало известно, как будут называться рестораны бывшего McDonald's

Стало известно, как будет называться компания, которая заменит McDonald's в России. Новое название раскрыл Mash.

Во время презентации в ресторане на Пушкинской было озвучено, что новое название фастфуда звучит как «Вкусно и точка».

Напомним, что новый общепит официально начинает свою работу в Москве 12 июня.

Ранее сообщалось, что пользователи смартфонов, у которых было установлено приложение McDonald's, заметили, что его название сменилось на «Мой бургер». На иконке вместо всемирно известной буквы «M» теперь расположен бургер.