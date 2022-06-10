Обновленный российский McDonald's обновил приложение до версии «Мой бургер»

Пользователи смартфонов, у которых было установлено приложение McDonald's, заметили, что его название сменилось на «Мой бургер». На иконке вместо всемирно известной буквы «M» теперь расположен бургер.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на данные из официальных инструкций по закрытию McDonald's, название «Мой бургер» будет временным, пока новая сеть общепита не обретёт постоянное название.

В новом приложении не будет всех названий, которые как-либо связаны с McDonald's.

Ряд СМИ сообщает, что на онлайн-картах места, где располагаются рестораны быстрого питания, теперь отмечают как «Мак».

Ранее сообщалось, что в Барнауле с ресторанов McDonald's начали снимать всю символику.