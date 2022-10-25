Стало известно, как теперь будет называться KFC и кто его купил

Рестораны KFC в России постепенно переименуют в Rostic's, пишет «Ъ».

По данным издания, американский холдинг Yum! Brands начал процесс передачи российского бизнеса, включая 70 закусочных KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнёру.

Покупатель — ижевская компания «Фуд-сервис». Сумма сделки могла составить около 1,3 миллиарда рублей.

«Новый владелец обязан постепенно ребрендировать все тысячу заведений KFC в России в Rostic's. Эксперты не исключают, что не все франчайзи захотят работать под этим брендом, а арендодатели повысят ставки аренды для новых партнёров», — отмечается в публикации.

«Ростик'с» — открывшаяся в 1993 году российская сеть фастфуда, концепцию которой позаимствовали у KFC. В 2000-х Yum! Brands выкупил «Ростик'с» и объединил его с KFC.

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