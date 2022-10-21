Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» с 20 октября повысила цены на несколько позиций в меню из-за роста себестоимости продуктов, сообщает РИА Новости.

Выросли цены на несколько позиций в категории «бургеры». Подорожание составило 5-10%.

«Несмотря на это, стоимость сэндвичей во „Вкусно — и точка“ остаётся ниже, чем у конкурентов в данной категории», — подчеркнули в компании.

Ранее сообщили, что «Биг спешл» подорожает с 269 рублей до 290, «Гранд» — со 164 до 175 рублей, классический гамбургер — с 55 до 59 рублей.

Напомним, американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность, а позже покинула рынок и продала бизнес в РФ. В Барнауле обновлённые рестораны сети «Вкусно — и точка» открылись 20 июня.