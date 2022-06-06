Стало известно, какие артисты выступят на фестивале «Ветер Сибири» в Бийске

Стало известно, какие звезды и группы выступят на фестивале «Ветер Сибири», который пройдет в Бийске с 12 по 14 августа. Список опубликовал «Бийский рабочий».

12 мая для гостей фестиваля выступят «Звери», «LOUNA», «Северный Флот», «АнимациЯ», «Fairplaygang», «Субкультура», «Экспедиция Восход».

13 августа свои программы отыграют «Ария», Найк Борзов", «Lascalaband», Вадим Самойлов, «Amalgama». На закрытом мероприятии выступит «Чиж».

В последний день фестиваля выступать будут «Сплин» и «СЛОТ».

Также среди коллективов, которые будут играть со сцены, называют «Pandora Secret», «Рви меха», «Новая Азия», «The 9», «Bootleggers», «From Scratch», «Inrainbows», «NutBreakeR», «Stempline», «U-57», «Следы», «Радионервы», «BeatCoven», «Nоль Три», «Мистер Гро», «РЭТОР», «Mysteria Mortis», «Reborn Rocks».

Напомним, что гандиозный международный рок-фестиваль «Ветер Сибири» впервые пройдёт в алтайском городе Бийске с 12 по 14 августа на территории заброшенного аэропорта.