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Стало известно, на сколько реально подорожала коммуналка на Алтае

Рост оказался одним из самых заметных по стране

14 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

За последний год коммунальные услуги в Алтайском крае подорожали на 10%. При этом в среднем по стране стоимость коммуналки с декабря 2021-го по декабрь 2022-го выросла на 13,46%. Годом ранее рост был 3,55%. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, больше всего в среднем по стране подорожало водоотведение – в декабре 2022-го стоимость услуги была на 15,37% больше, чем в декабре 2021-го. Далее следуют отопление (рост на 13,91%), горячая (на 13,87%) и холодная (на 13,76%) вода, электроэнергия (на 13,48%) и газ (на 11,46%). 

"Заметнее всего коммунальные услуги подорожали в Еврейской АО — на 15,4%, Кемеровской области — на 14,1%, Хабаровском крае — на 12,2%, Забайкальском крае — на 11,7%, Карачаево-Черкесской Республике — на 10,8%, Алтайском крае — на 10,0%", — отмечает издание.

Что касается жилищных услуг, то они за этот период подорожали в стране на 7,21% (годом ранее — на 3,42%). Сильнее всего тарифы на этот вид услуг выросли в Псковской (на 5,7%), Ярославской (на 5,5%) и Московской (на 4%) областях.

 

Комментарии 27

  • Какие 10%, у меня на 35%. Нас в этой стране держат за дураков, врут тотально.
    14 января, Гость   Ответить
  • На 10% - ну да, ну да! Что, реальную-то цифру самим назвать страшно? Ограбили народ - и в кусты? Позорники!
    14 января, Гость   Ответить
  • Что то тут 10 % и не пахнет.
    14 января, Гость   Ответить
  • Всё чаще ощущение, что мы с чиновниками различных уровней изучали какую-то разную математику в школе. Кстати для министра Попова есть отличный пример сокращения дефицита медицинских работников. В одном из регионов сократили число ставок. И дефицита не стало
    14 января, Гость   Ответить
  • зачем подсказываете?
    14 января, Гость   Ответить
  • У меня на 40%
    14 января, Гость   Ответить
  • реально, Южный, 65 квадратов, было 5700, стало 8200
    14 января, Гость   Ответить
  • Математика царица наук!вот и считайте.
    14 января, Гость   Ответить
  • Наврали и довольны
    14 января, Гость   Ответить
  • Когда только врать прекратите, какие 10%, считать совсем разучились. Отправьте считоводов учиться. У меня все 30%. Пошла разбираться, мне сказали все вопросы к Томенко.
    14 января, Гость   Ответить
  • Квартира 45кв. отопление за ноябрь 2459, декабрь 5385 . Все объяснения СГК - БРЕД!
    14 января, Гость   Ответить
  • У нас на крошечную студию вместо 1700, 3000 пришло. 10% - вранье
    14 января, Гость   Ответить
  • В ноябре я заплатил 4600 за отопление, за декабрь 8600 за 2022, в прошлом году2800 н.,3600 д., как то цифры не сходятся, что греха таить в квартире тепло, хотел пойти в прокуратуру, но я не собственник.
    14 января, Гость   Ответить
  • В ноябре я заплатил 4600 за отопление, за декабрь 8600 за 2022, в прошлом году2800 н.,3600 д., как то цифры не сходятся, что греха таить в квартире тепло, хотел пойти в прокуратуру, но я не собственник.
    14 января, Гость   Ответить
  • вы что оспариваете честнейшие данные росстата,сказано 10%,значит 10%,то вас глаза обманывают-правительство врать е может
    14 января, Гость   Ответить
  • Было 6000 стало 9000 Сад подорожал с 2000 до 2700 Говорил франк будет 2400 Набрехали
    14 января, Гость   Ответить
  • Ребят простая математика: сад +700 квартплата +3000 продукты,лекарства +5000 проезд +200 = примерно 9000. У мужа работа посменная, как получал 25-30(до вычета НДФЛ), так и получает (ставку подняли, премию убрали за ежемесячное невыполнение плана), у меня после реформирования содержания госслужащих стала зарплата на 1000 меньше, + индексация, на 2000 больше (25000 была, стала 27000 до вычета). Где ещё брать 7000???? Либо пояса втягивать, либо детей на кружки не водить, либо не лечиться, когда да болеешь, и то проблему не решить....В нашей семье в денежном выражении тысяч на 10 жить стало дороже....а для нас это не копейки !!!! Это почти половина зарплаты!!!
    14 января, Гость   Ответить
  • Кто расскажет небылицу...
    14 января, Гость   Ответить
  • Росстат самый бессовесный инструмент пропаганды в России раздражающий общество. Эти цифры в среднем, лавно стали комичными выражениями. Рост отопления на моем примере в Барнауле, декабрь 21 года 3000 т.р., декабрь 22 года 3700 т.р. т.е не сложно подсчитать, что за год рост 23,33%, у кого то и того больше. Когда правительство услышит народ? Когда вранье это прекратиться. Когда хозяева Энергетических компаний перестанут покупать острова на Багамах, за счет беднеющего российского народа.
    14 января, Гость   Ответить
  • рост на 43,85%
    14 января, Гость   Ответить
  • Квартира 65,6 кв.м, отопление за ноябррь-2742 руб, за декабрь-4994 руб.%% считать не хочу!
    15 января, Гость   Ответить
  • Отопление в студии 18 метров в три раза подорожало.в квартире температура плюс 17 градусов .барабанит обогреватель.Тимуровская 62
    15 января, Гость   Ответить
  • Верить никому нельзя, а мне можно так сказал президент. Мы вам верим. Если вы говорите, что нищих в стране нет, то нужно полагать, что имеют в виду олигархов, чиновников и депутатов.
    15 января, Гость   Ответить
  • Угу... и шапочку
    16 января, Гость   Ответить
  • Смотрю и удивляюсь. Народ, а за окно смотреь никто не пробовал? мне одной видно, что зима началась? морозы, метели - а у меня слава Богу в доме тепло (правда приходится батареи перекрывать, но есть же бабуси и младенчики - им надо потеплее, ладно). С какой стати платеж то должен быть одинаковый, когда для тепла в квартирах при морозе на улице топят в несколько раз сильнее? А про уроки математики - так те кто хорошо ее изучали в школе и после должны понимать, что статистические данные считают не по одной квитанции. Наверное, эти 10% это какое-то среднее за год - математика великая наука, так столько всего придумано умными людьми - среднеарифметические, средневзвешенные, среднегеометрические, и еще куча вариантов. Чудес то в жизни не бывает - хочешь тепла - плати за него. А в счастливое советское время, когда было очень дешевое ЖКХ, мама мне рассказывала как ее волосы ПРИМЕРЗАЛИ к стенке ночью, из-за чего она все время болела, и проблемы с легкими на всю жизнь сохранила.
    16 января, Гость   Ответить
  • Ничего ни у кого не примерзало к стенкам. Нормально было в квартирах.
    16 января, Гость   Ответить
  • Массовые растрелы чинуш спасут родину...
    19 января, Гость   Ответить
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