Стало известно новое название сети McDonald's в России

Новым названием сети McDonald's в России станет «Mc», а «M» в ней может остаться фирменной. Об этом со ссылкой на источник на ресторанном рынке сообщает газета «Известия».

По его словам, в разработке проекта принимала участие материнская компания. Собеседник издания добавил, что меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню. При этом по сделке у американской компании есть возможность выкупить активы обратно в течение нескольких лет.

«Около 600 ресторанов McDonald's перешли к франчайзи-партнёру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ», — заявил он.

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Экономика McDonald's продаст свой бизнес владельцу сибирской сети ресторанов

Напомним, 16 мая McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Организация начала продажу своего бизнеса в России. Покупателем оказался франчайзи из Сибири Александр Говор, компания которого управляет 25 ресторанами сети по франшизе в Барнауле, Новосибирске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске и других городах.