McDonalds продаст свой бизнес владельцу сибирской сети ресторанов

McDonalds продаст свой российский бизнес нынешнему обладателю лицензии Александру Говору, который владеет компанией «ГиД». Об этом сообщает РБК.

Компания предпринимателя управляет 25 ресторанами сети по франшизе в Барнауле, Новосибирске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске и других городах.

Напомним, что 16 мая McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Организация начала продажу своего бизнеса в России. Сеть должна возобновить работу в РФ под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню, рассказал источник в организации.

Ранее amic.ru рассказал, что рестораны «Макдоналдса» могут продолжить работать в Барнауле — по крайней мере до окончания действия соглашения между ООО «Макдоналдс» и ООО «ГиД». Детали возможной сделки между компаниями пока неизвестны.