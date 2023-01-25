Стало известно, по какому маршруту в Барнауле пустят 18 новых автобусов

Автобусы станут базой для городского МУП

25 января 2023, 17:17, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

18 новых автобусов, которые администрация Барнаула закупит в 2023 году, пустят по ранее закрытому 10-му маршруту. С этого начнётся формирование в городе муниципального автобусного предприятия, рассказал в своём телеграм-канале депутат АКЗС Александр Волобуев.

По словам Волобуева, после тестирования муниципального маршрута горадминистрация нарастит автопарк до 50-60 автобусов большой вместимости. Для этого мэрия будет участвовать в программах по обновлению городского транспорта.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказывал, что на закупку 18 автобусов может понадобиться не менее 300 млн рублей.

Для покупки автобусов в городе создадут на базе МУП "Горэлектротранс" новое муниципальное предприятие. Глава города отметил, что это поможет улучшить транспортную ситуацию в Барнауле.

Отметим, что в 2023 году в Барнаул также доставят 10 новых трамваев. На них власти потратили более 700 млн рублей из краевого бюджета.