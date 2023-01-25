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Стало известно, по какому маршруту в Барнауле пустят 18 новых автобусов

Автобусы станут базой для городского МУП

25 января 2023, 17:17, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

18 новых автобусов, которые администрация Барнаула закупит в 2023 году, пустят по ранее закрытому 10-му маршруту. С этого начнётся формирование в городе муниципального автобусного предприятия, рассказал в своём телеграм-канале депутат АКЗС Александр Волобуев.

По словам Волобуева, после тестирования муниципального маршрута горадминистрация нарастит автопарк до 50-60 автобусов большой вместимости. Для этого мэрия будет участвовать в программах по обновлению городского транспорта.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказывал, что на закупку 18 автобусов может понадобиться не менее 300 млн рублей.

Для покупки автобусов в городе создадут на базе МУП "Горэлектротранс" новое муниципальное предприятие. Глава города отметил, что это поможет улучшить транспортную ситуацию в Барнауле.

Отметим, что в 2023 году в Барнаул также доставят 10 новых трамваев. На них власти потратили более 700 млн рублей из краевого бюджета.

 

 

Комментарии 28

  • 10 маршрут не закрыт)
    25 января, Гость   Ответить
  • Сейчас всего 1 автобус по 10-му маршруту работает
    25 января, Гость   Ответить
  • Летом эти автобусы опять на дачи будут ездить
    25 января, Гость   Ответить
  • А с чего вы решили, что 10 маршрут закрыт? Пара-тройка пазиков ходят по маршруту....амик балаболит?
    25 января, Гость   Ответить
  • Значит найдут за что закрыть и перед приходом автобусов закроют на недельку
    25 января, Гость   Ответить
  • В понедельник, 23января, возле Григорича, с автовозов сгружались новые синие автобусы, штук 10. Они приехали с Казахстанской границы. Что это за транспорт? Кто знает? Амик что-то отмолчался по этому поводу.
    25 января, Гость   Ответить
  • Верните на 60 маршрут нормальные большие автобусы!!! Это один из немногих маршрутов связывающих Солнечную поляне с центром города! До нас не доходят ни трамваи, ни троллейбусы! И оставить на 69 маршруте даже не пазики ,а газели это просто форменное издевательство над людьми! Вот просто так взять и пустить эти корыта с вместимостью меньше в несколько раз на один из во требовательных маршрутов с большой протяжённостью пути! Такого ужаса с общественным транспортом как в Барнауле нет вообще нигде. Постоянно сходят с маршрутов, после 19.00 часов вообще не уехать! Сговор с таксистами? Транспортный отдел администрации вы когда будете работать. P.S. Новость хорошая, только это даже не капля в море. Вместо дронов а известном направление , закупайте транспорт для жителей города!!!
    25 января, Гость   Ответить
  • Кстати да они и не закрывали 10 маршрут
    25 января, Гость   Ответить
  • Да уж!
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, полностью поддерживаю!!!
    25 января, Гость   Ответить
  • 19 маршрут тоже можно вернуть , в 20 не всегда влезешь, ходили же раньше 19 по городу и не пустые!
    25 января, Гость   Ответить
  • Частный сектор расстраивается а транспорта как неболо, так и нет ...автобус раз в 40 минут и одна маршрутка ! Пустите уже доп Маршрут из Центрального(за Южным поселком) в центр !
    25 января, Гость   Ответить
  • Сорри за ошибки. Правильно- 60 маршрут автобуса. 69 просто описка.
    26 января, Гость   Ответить
  • 47 маршрут жуть набивают полный пазик и везут ,люди в обморок падают,. Издевательство над людьми, эти довоенные автобусы пора списывать!
    26 января, Гость   Ответить
  • 47 маршрут жуть набивают полный пазик------- откуда на 47 пазики? там сплошь корейские хундаи бегают.
    26 января, Гость   Ответить
  • 700 млн за 10 трамваев
    26 января, Гость   Ответить
  • ну ура. мне 10ймаршрут очень подходит
    26 января, Гость   Ответить
  • хорошая новость! Надеюсь когда-нибудь увидеть и 76 маршрут полномерным автобусом, а не тазиком на 18 человек
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, это не только указанные маршруты, а практически весь гор.транспорт. 6 постоянно переполненная ни утром ни вечером не залезть, мимо остановок проезжает, 27, 20 все набитые полностью. то что сейчас творится с транспортом это п.....
    26 января, Гость   Ответить
  • Там нет автобусов, там не хватает, да их попрасту нет, работают разношерстные частники, не выгодно ушел. МУПов нет. Там где деньги на покупку за бюджет=разворуют.
    26 января, Гость   Ответить
  • Не мешало бы и маршрут 17 восстановить С Матросова на Красноармейский просто так не уехать. Или с пересадкой, или пешком через мост до трамвая. А этот путь не каждый осилит. Тем более в морозы. Да, 53 ходит, и не плохо. Но он один! Других автобусов просто нет! 24 - так себе, для развлечения, наверно. Плохо работает администрация в этом направлении. Очень плохо! Абсолютно не в курсе, что творится с транспортом в городе.
    26 января, Гость   Ответить
  • Особо умилила одна престарелая болонка, которой вместо Дронов на СВО нужны более новые газели, чтобы ее морщинистую и никому не нужную опу возить с окраин в центр города. Так вот отвечаю тебе: ты здесь в центре никому не нужна, сиди в своей деревне.
    26 января, Гость   Ответить
  • Вторые смены никто не отменял на рабочих местах. После второй смены не на чем уезжать. Вы (администрация города и края) серьезно думаете, что наша зарплата в АК позволяет уезжать с работы на такси ???
    26 января, Гость   Ответить
  • Особо умилила одна престарелая болонка, которой вместо Дронов на СВО--- фу. прям мерзко вас читать. Как будто в выгребную яму посмотрел
    26 января, Гость   Ответить
  • В драные газельки люди ростом более 1.85 не вмещаются нормально, на сидение этих г. возов в куртке не вместиться даже если ты 46 размера. Уродский транспорт, с отвратительным водителями, проезд дороже Новосиба, аедем ели ели. Тут типа с Центра ящер написал, ты рот бы прикрыл по поводу кто кому нужен!
    26 января, Гость   Ответить
  • Лучше бы дороги на эту сумму расширили!
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, прежде чем слюной брызгать потрудись прочитать кому и за что был дан совет....
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, только не от большого ума можно советовать вместо дронов для СВО,покупать автобусы.
    27 января, Гость   Ответить
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