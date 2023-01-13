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Мэрия Барнаула закупит 18 новых автобусов. Кто ими будет управлять и где они будут ходить?

Долгожданное для горожан событие может произойти уже в 2023 году

13 января 2023, 11:10, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что в 2023 году администрация города планирует закупить 18 новых автобусов. Как сообщает пресс-служба краевой столицы, об этом Вячеслав Франк заявил во время специального совещания по улучшению ситуации с транспортной инфраструктурой. На закупку автобусов может понадобиться не менее 300 миллионов рублей.

 

Для того чтобы приобрести технику, власти планируют создать на базе МУП «Горэлектротранс» собственное предприятие. Уже после этого закупят 18 автобусов большой вместимости для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок. Вячеслав Франк отметил, что представленные меры являются достаточно капиталоёмкими, но целесообразными и важными для улучшения ситуации в транспортной отрасли города.

Где будут курсировать новые автобусы — пока неизвестно. Ранее градоначальник сообщал, что их пустят на проблемные маршруты.

Ещё в 2022 году Вячеслав Франк заявил, что власти города Барнаула планируют создать муниципальное пассажирское предприятие, а также рассматривают возможность покупки новых автобусов. Однако для реализации этой идеи придётся привлечь средства краевого и федерального бюджетов. Эти меры, по мнению Вячеслава Франка, позволили бы краевой столице масштабно заняться обновлением парка автобусов.

"Создание муниципального предприятия, имеющего собственный подвижной состав, актуально для нас, но требуется детальная и всесторонняя проработка данного вопроса. Безусловно, это дорогостоящее мероприятие, поэтому необходимо консолидировать наши возможности, региональные и федеральные. Также важна поддержка наших общественников и депутатов. Без регионального софинансирования это будет сложно решить. При этом речи об отказе от услуг частных перевозчиков не идёт", — пояснил тогда глава Барнаула.

Отметим, что в 2023 году в Барнаул также прибудут 10 новых трамваев. На их приобретение потратили более 700 миллионов рублей из краевого бюджета.

Комментарии 36

  • И тут начнутся контракты на обслуживание, ремонт и т.д. В итоге это просто дыра в бюджете , а для кого-то источник дохода.
    13 января, Гость   Ответить
  • Кто ими будет управлять - вангую!! водители категории Д
    13 января, Гость   Ответить
  • Муниципальный общественный транспорт должен занять не проблемные, а самые выгодные, в финансовом плане маршруты, и своей работой подавать пример другим участникам пассажирских перевозок. Постепенно вытесняя всех недобросовестных перевозчиков, или заставляя их всё таки работать под угрозой лишится маршрута. Если будет по другому, то это будет пустая трата денег из бюджета.
    13 января, Гость   Ответить
  • Муниципальный общественный транспорт должен занять не проблемные, а самые выгодные, в финансовом плане маршруты----- +100500
    13 января, Гость   Ответить
  • начнутся контракты на обслуживание, ремонт----------- не несите бред. в трамвайке много своего автотранспорта. на стороне только двигателя капиталили.
    13 января, Гость   Ответить
  • А причем тут трамваи? Много вы автобусных депо в Барнауле знаете или их в трамвайных обслуживать будут?)
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, нужен медперсонала, для осмотра водителей. Нужны мастера для ежедневного осмотра транспорта перед выходом на линию. Нужно ежедневно мыть автобусы с наружи и внутри. Нужно сервисное обслуживание и ремонт. Нужно место для стоянки и охрана. Это всё будет за бюджетный счета, а оказывать услуги будут организации по контракту
    13 января, Гость   Ответить
  • А причем тут трамваи?------- непосредственно сами трамваи не причем. автобусы будут покупаьт для МУП "Горэлектротранс". а там и трамваи и троллейбусы. ну и если бы вы хотя бы раз побывали на территориях депо на гридасова, на коммунаров, на космонавтов, то у вас бы не возникло вопросов где будут обслуживать автобусы) подходящих мест там вагон и тележка
    13 января, Гость   Ответить
  • Кто ими будет управлять - вангую!! водители категории Д Дополню: где они будут ходить?-- по улице
    13 января, Гость   Ответить
  • Дело нужное, только без кардинального изменения отношения к своей работе как администрации города, так и самих транспортников, заведомо улучшения не даст !!!
    13 января, Гость   Ответить
  • И нанимать только не курящих шоферов.
    13 января, Гость   Ответить
  • где они будут ходить?-- по улице. ну нифига себе!!!))
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, И нанимать только не курящих шоферов. ===== Эт что еще за дискриминация??????????????????
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, будут ходить? ------ А кто будет ходить?
    13 января, Гость   Ответить
  • Ржачненько увахах
    13 января, Гость   Ответить
  • Эт что еще за дискриминация? - имелось в виду кто не курит во время движения в автобусе
    13 января, Гость   Ответить
  • А кто будет ходить? - шоферы, пешком)
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, а где-то можно капиталитьс трамваи и троллейбусы, когда весь их капитальник это переобщивка рамы новыми листами?
    13 января, Гость   Ответить
  • лучше бы сделали трамвайный путь от пив завода через трактовую и на попова . сейчас все предприятия там за городом и новостройки тоже в той стороне .
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, имелось в виду кто не курит во время движения в автобусе ---- а, ну тогда я Вас поддерживаю!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • да поддерживаю идею трамвай через трактовую и по павлику
    13 января, Гость   Ответить
  • Интересно, будет ли падать зарплата водителям с каждым повышением стоимости проезда?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, афигищька,что куриш ? Самосад ? Заметно,прекращай.
    13 января, Гость   Ответить
  • 18 автобусов при сложившейся обстановке - это ничтожно мало. Надо закупать 50 автобусов как минимум, а в идеале - 100. Помимо 10-го, у нас есть ещё 17 и 19 автобусный маршрут, который остался без перевозчика. Крайне плачено обстоит ситуация с 24, 25 и 29 маршрутом. ГЭТ на себя должен взять на себя как минимум 5, а в идеале 10 автобусных маршрутов. Помимо 24, 25 и 29, у нас начали ещё филонить 35, 54, 55 и 57 маршрут. Работают пока нормально, но халтурят данные маршруты всё чаще и чаще. Не мешало бы восстановить работу и ранее закрытых автобусных маршрутов 3 и 39. На этих линиях тоже не хватает автобусов
    13 января, Гость   Ответить
  • падшая власть, продали прибыльное имущество за 189млн рублей, что бы купить 10 автобусов, итог печален китайский рынок в 17 гектар земли и 18 зданий проданы по цене 10 автобусов. коррупция, дети председателя общественной палаты стали хозяевами города барнаула лихо.
    13 января, Гость   Ответить
  • зачем городу транспорт, что бы их списать? через год. Мост-путепровод как там стройка не шатко не валко, деньги еще не кончились всем хватило. где моя доля?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, выше пишут надо рентабельные маршруты МУП передавать. А про этот отстой забыть навсегда. Подумайте.
    13 января, Гость   Ответить
  • а толку если нет водителей))))
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, в Евпвтории давно все автобусы городсеие муниципальные. И хорошо работают.
    14 января, Гость   Ответить
  • Соседний Новосибирск, работает автобусное МУП. Закуплено под 200 новеньких больших отечественных автобусов НЕФАЗ. Расписание соблюдают стабильно. До последнего времени стоимость проезда в них была самая низкая в Сибири. Вот и весь сказ.
    14 января, Гость   Ответить
  • Опять одна кудиновщина.
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, полностью согласен. Ещё бы лучше по Павловскому до "Авиатора" пустили трамвай.
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, и в Питере.
    14 января, Гость   Ответить
  • Трамвай на Павлике уже года два обещают пустить. Хорошо, если пустят от Советской Армии до ул. Трактовой
    14 января, Гость   Ответить
  • Это всего лишь слова. А закупят, иль нет... Сначала пусть закупят, но молчком, выпустят на маршруты, а только потом!, уж говорят! Да и 18 единиц, на такой город - это пшик! Тут сотня нужна, и не букашек каких-то, а полноценных, вместительных.
    15 января, Гость   Ответить
  • Строян новые кварталы: Норд, Шотландия. А автобусы там будут ходить?
    15 января, Гость   Ответить
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