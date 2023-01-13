Мэрия Барнаула закупит 18 новых автобусов. Кто ими будет управлять и где они будут ходить?

Долгожданное для горожан событие может произойти уже в 2023 году

13 января 2023, 11:10, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что в 2023 году администрация города планирует закупить 18 новых автобусов. Как сообщает пресс-служба краевой столицы, об этом Вячеслав Франк заявил во время специального совещания по улучшению ситуации с транспортной инфраструктурой. На закупку автобусов может понадобиться не менее 300 миллионов рублей.

Для того чтобы приобрести технику, власти планируют создать на базе МУП «Горэлектротранс» собственное предприятие. Уже после этого закупят 18 автобусов большой вместимости для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок. Вячеслав Франк отметил, что представленные меры являются достаточно капиталоёмкими, но целесообразными и важными для улучшения ситуации в транспортной отрасли города.

Где будут курсировать новые автобусы — пока неизвестно. Ранее градоначальник сообщал, что их пустят на проблемные маршруты.

Ещё в 2022 году Вячеслав Франк заявил, что власти города Барнаула планируют создать муниципальное пассажирское предприятие, а также рассматривают возможность покупки новых автобусов. Однако для реализации этой идеи придётся привлечь средства краевого и федерального бюджетов. Эти меры, по мнению Вячеслава Франка, позволили бы краевой столице масштабно заняться обновлением парка автобусов.

"Создание муниципального предприятия, имеющего собственный подвижной состав, актуально для нас, но требуется детальная и всесторонняя проработка данного вопроса. Безусловно, это дорогостоящее мероприятие, поэтому необходимо консолидировать наши возможности, региональные и федеральные. Также важна поддержка наших общественников и депутатов. Без регионального софинансирования это будет сложно решить. При этом речи об отказе от услуг частных перевозчиков не идёт", — пояснил тогда глава Барнаула.

Отметим, что в 2023 году в Барнаул также прибудут 10 новых трамваев. На их приобретение потратили более 700 миллионов рублей из краевого бюджета.