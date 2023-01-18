Старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 118 лет

Люсиль Рандон умерла во сне в доме престарелых

18 января 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 119-м году жизни умерла старейшая жительница планеты, французская монахиня сестра Андре (Люсиль Рандон), сообщает ТАСС.

Рандон родилась во Франции 11 февраля 1904 года. В 41 год стала монахиней и работала 28 лет в больнице города Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979-м ушла в монастырь, а с 2009-го жила в доме престарелых в городе Тулон, где и скончалась во сне.

Старейшей жительницей планеты Рандон признали 26 апреля 2022 года после смерти 119-летней японки Кане Танаки.

Ранее сообщалось, что в январе пятерым жителям Алтайского края исполнилось 100 лет. Все долгожители в регионе в прошлом – большие труженики, а многие из них воспитывались в многодетных семьях.