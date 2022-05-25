Стоянку автомобилей ограничат на Северо-Западной из-за ремонта моста у Нового рынка

Запрет стоянки будет действовать по нечётной стороне улицы — по направлению к пр. Калинина

25 мая 2022, 11:56, Илья Звягинцев

В Барнауле из-за ремонта моста у Нового рынка ограничат стоянку транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«В связи с закрытием путепровода на проспекте Ленина с 1 июня в целях повышения пропускной способности на улице Северо-Западной на участке от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина будет ограничена стоянка транспортных средств на всё время суток», — сказано в сообщении.

Запрет на стоянку будет действовать по нечётной стороне улицы — по направлению к пр. Калинина.

Напомним, что ранее барнаульская кофейня «Йель» открыла сбор подписей против выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Ленина.

Предприниматели рассказали о том, что из-за запрета на парковку возле заведения у них снизился поток клиентов.

«Невозможно молчать». Барнаульская кофейня собирает подписи против выделенной полосы на проспекте Ленина

«Невозможно молчать». Барнаульская кофейня собирает подписи против выделенной полосы на проспекте Ленина

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