Деньги вместо земли многодетным и кодекс о выборах: какие законы рассмотрят в мае депутаты АКЗС
Заседание может оказаться длиннее обычного из-за двух годовых докладов и споров вокруг них
26 мая депутаты Алтайского Заксобрания соберутся на последнюю весеннюю сессию в текущем году. Повестка, в отличие от апреля, не особо насыщенная, но несколько вопросов могут вызвать напряжённую дискуссию. В их числе — отчёты краевого бизнес-омбудсмена и руководителя региональной Счётной палаты, а также отказ от механизма отзыва губернатора. Плюс ко всему многодетным семьям, не желающим ждать очереди на земельный участок, теперь будут давать деньги. Подробности предстоящего заседания — в материале amic.ru.
Дадим деньги, сократим очередь
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу депутатов о внесении изменений в закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». Предлагается предоставить право на получение единовременной выплаты гражданам, имеющим пять и более детей, претендующих на бесплатный земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Поскольку очередь из таких семей только растёт, власти нашли компромиссный вариант: выдавать деньги вместо земли, если, конечно, сама семья не против такого сценария.
Единовременная выплата будет иметь целевой характер и может быть направлена на приобретение участка для ИЖС, ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, включая уплату первоначального взноса при получении кредита, приобретение или строительство жилого помещения, реконструкцию, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и т. д. Введение выплаты, как рассчитывают власти, позволит оказать поддержку населению, сократить очередь многодетных семьей на бесплатные земельные участки.
Борьба за возраст. Пенсионный
А ещё фракция КПРФ вновь намерена внести в повестку вопрос о возвращении пенсионного возраста. На апрельской сессии он был исключён, так как отрицательное заключение дал профильный комитет Заксобрания. Коммунисты добиваются положительного решения от АКЗС, для того чтобы затем обратиться в Госдуму. Речь идёт о возвращении прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Напомним, повышение возраста выхода на пенсию происходит постепенно. В 2022 году на заслуженный отдых могут выйти мужчины в возрасте 61,5 года и женщины в возрасте 56,5 года.
Общественники в роли законотворцев
Инициатором ещё одного законопроекта стала Общественная палата Алтайского края (ОПАК). Речь идёт об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в регионе. Документ закрепляет полномочия органов госвласти, местного самоуправления, общественных организаций в сфере экологического образования и воспитания, формирования экологической культуры, а также формы участия и меры поддержки организаций и граждан, волонтёрских объединений, работающих в этой сфере.
А ещё ОПАК просит депутатов разрешить казачьим обществам арендовать землю без проведения торгов. Пока только в двух муниципалитетах — Змеиногорском и Чарышском районах. В соответствии с законодательством, территории, арендуемые казаками, предназначены для ведения сельского хозяйства, сохранения и развития традиционного образа жизни.
Отозвать губернатора станет невозможно
В повестке заседания АКЗС есть и вопрос об изменениях кодекса Алтайского края о выборах. Это делается для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, которое было серьёзно реформировано за последнее время. В частности, в регионе хотят отменить правила, по которым проводится процедура отзыва губернатора.
Сейчас главу региона могут отозвать граждане, обладающие активным избирательным правом. Для этого они должны обратиться в избирком и иметь веские основания, среди которых: нарушение губернатором законодательства РФ, установленное Алтайским краевым судом, или неоднократное грубое неисполнение обязанностей без уважительных причин, подтверждённое в суде. Обратиться с таким иском могут политические партии, общественные объединения, а также группа как минимум из 100 человек. После прохождения установленных процедур вопрос вносится в АКЗС, которое назначает голосование по отзыву в регионе, если имеется хотя бы одно из упомянутых оснований, или отказывает в этом с указанием причины. Губернатор будет отозван, в случае если за это проголосовало больше половины от числа участников. Именно этот порядок и планируется упразднить.
Новое слияние и ограничение избирательных прав
Кроме того, депутаты обсудят очередную оптимизацию органов местного самоуправления на селе. Так, в Первомайском районе планируют объединить Журавлихинский и Новоберёзовский сельсоветы. Инициатива исходила от местных депутатов, её уже одобрили сами жители этих муниципалитетов. Теперь слово за АКЗС.
Ещё одно из нововведений касается категорий граждан, не имеющих права быть избранными. В этот перечень включат лиц, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Они не имеют права участвовать в выборах в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Это же касается граждан, осуждённых за преступления средней тяжести сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
На сессии планируется заслушать отчёт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова, а также отчёт о работе Счётной палаты региона. Его представит Виктор Миненок.
Особый статус для медиков
В числе законопроектов, внесённых губернатором, отметим документ, посвящённый статусу медработников. Его основная цель — закрепление кадров в здравоохранении. В документе прописаны меры поддержки молодых специалистов, мероприятия, направленные на совершенствование профессиональных знаний и навыков медиков, повышения профессионального уровня и другие. Одной из форм поддержки для достижения этих целей станут стимулирующие выплаты. Пока законопроект рассмотрят только в первом чтении.
Подробный репортаж с очередной сессии АКЗС читайте на amic.ru в следующий четверг, 26 мая. Всего планируется рассмотреть 11 проектов законов и 13 проектов постановлений.