Студенты Алтайского края получили отсрочку от частичной мобилизации

Студенты образовательных учреждений Алтайского края получили отсрочку от мобилизации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 24 сентября — он распространятся на правоотношения, которые возникли с 21 сентября, после начала в стране частичной мобилизации.

Какие студенты получат отсрочку?

Отсрочка от призыва распространяется на студентов, которые получают первое высшее или среднее профессиональное образование. Образовательное учреждение должно иметь государственную аккредитацию, а студент должен получать образование по любой очной или очно-заочной форме.

Я был отчислен, но сейчас нахожусь в процессе восстановления в вузе. Могут меня мобилизовать?

Да, могут. Правом на отсрочку обладают только студенты, которые получают высшее образование на очном или очно-заочном отделении в первый раз. После отчисления право на отсрочку теряется.

В вузе есть военно-учебный центр (ВУЦ), подлежат ли обучающиеся в нём мобилизации?

Призыв студентов, получающих первое высшее образование на очном или очно-заочном отделении, по мобилизации производиться не будет. Студенты других форм обучения могут быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации.

Если я окончу ВУЦ и буду обучаться в магистратуре, могут ли меня мобилизовать?

Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку.