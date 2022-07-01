Суд отправил в СИЗО руководителя краевой федерации бокса Тонояна

Председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян 29 июня был заключён под стражу сроком на 10 дней. Решение принял Октябрьский районный суд Барнаула. Об этом amic.ru рассказали информированные источники. Если Тонояну успеют предъявить обвинение до 7 июля, срок ареста автоматически будет продлён ещё на 14 дней. Предположительно, известный бизнесмен и крупный спортивный функционер может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщалось ранее, 28 июня сотрудники СУ СКР и УФСБ провели обыски дома и в офисе у Армена Тонояна, после чего он, предположительно, был задержан по подозрению в совершении преступления. Официальных комментариев от силовиков пока не последовало. По одной из версий, информация о Тонояне в правоохранительные органы могла поступить от первого зампредседателя правления Федерации бокса Алтайского края Ивана Куца.

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Общество Против главы краевой федерации бокса Тонояна могут возбудить уголовное дело

В январе 2022 года Куца задержали и отправили под домашний арест. Он и предприниматель Артур Манасян должны были поставить оборудование для котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» стоимостью 11,7 млн рублей. Чиновники из администрации района подписали документы, подтверждающие отгрузку, и за счёт бюджетных денег рассчитались с поставщиками. Заказ так и не был исполнен, а деньги обвиняемые похитили, выяснили следователи. Сейчас Куца и Манасяна судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере»). Вероятно, Куц заключил соглашение со следствием, из-за чего силовики и смогли выйти на Тонояна.

Также считается, что Иван Куц, как бывший гендиректор находящегося в краевой собственности АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края», может быть интересен правоохранителям в качестве источника информации о руководстве имущественного блока правительства.