Суперснеговика размером с дом слепили для детей на Алтае

В соцсетях считают, что высота фигуры составляет около 5-7 метров

10 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: «В курсе 22»

В Тюменцевском районе Алтайского края слепили гигантского снеговика размером с дом, сообщает «В курсе 22».

«Руководитель элеватора в Тюменцевском районе создал такую радость для людей. Как думаете, сколько метров?» — сказано в сообщении.

В комментариях один из пользователей предположил, что высота фигуры составляет 5 метров, а другой выразил мнение, что 7.

Напомним, в Камне-на-Оби в ночь на 9 января ветром свалило городскую ёлку.