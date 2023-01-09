В Камне-на-Оби ветром свалило городскую ёлку

Дерево пришлось демонтировать раньше, чем планировали

09 января 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: t.me/panchenko_iv

В Камне-на-Оби в ночь на 9 января ветром свалило городскую ёлку, рассказал глава Каменского района Иван Панченко в своём Telegram-канале.

По его словам, порывов не выдержали даже страховочные тросы. «Ветер был такой силы, что сломал ствол городской ёлки, и она рухнула на пешеходную зону», — написал он. И добавил, что на площади в тот момент никого не было, световые фигуры также не пострадали. А вот дерево пришлось убрать раньше срока.

«Но со стихией не поспоришь. Фигуры остаются на прежних местах, так что вечерние прогулки никто не отменяет», — заключил глава района.

Ранее сообщалось, что новогодние выходные прошли в Барнауле без серьёзных происшествий.