Такой день. «Кроличий рай» и новые цены на проезд

Главные новости Барнаула и Алтайского края за 1 января

01 января 2023, 23:10, Никита Черников

Фото: amic.ru

В Барнауле с 1 января начал действовать новый тариф в общественном транспорте. Она выросла с 28 до 30 рублей, если вы пользуетесь банковской картой или платите наличными. При этом есть способы и сэкономить.

Утром 1 января в «Лесной сказке» состоялась выставка кроликов. Посетители могли погладить животных, сфотографироваться с ними и даже подержать на руках. А директор зоопарка Сергей Писарев рассказывал о каждом зверьке. Рассмотреть ушастых поближе можно в нашем новогоднем фоторепортаже.

В Барнауле в новогоднюю ночь салют расстрелял автомобили и близ стоящих людей. По информации очевидцев, инцидент случился во дворе одного из домов на Павловском тракте. Всё произошедшее попало на видео. Пострадавших нет.

Одного ребёнка и пятерых взрослых спасли во время пожара в барнаульской многоэтажке. Инцидент случился на улице 40 лет Октября утром 1 января. На момент прибытия пожарных из окна бытового помещения на первом этаже валил чёрный густой дым. Люди из второго подъезда не могли выбраться самостоятельно.