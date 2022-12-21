Такой день. «Манжерок», который не помешает «Бирюзовой Катуни», и новый замглавы Минстроя Алтайского края

О главных событиях региона за 21 декабря

21 декабря 2022, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курорт Республики Алтай «Манжерок» будет стимулировать развитие аналогичного комплекса Алтайского края «Бирюзовая Катунь». Оба места отдыха не помешают друг другу и представят туристам разноплановый продукт. Об этом на пресс-конференции 20 декабря рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

В Барнауле глава комитета по энергоресурсам и газификации Станислав Цыро перешёл на работу в Минстрой Алтайского края. С 21 декабря он назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

В Барнауле для качественной очистки дорог от снега ещё на четырёх улицах запретят стоянку транспорта. Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и не препятствовать работе снегоуборочной техники.