Такой день. Министр здравоохранения, исполнивший мечту барнаульской девочки, и резкий рост спроса на аренду бань

О главных событиях Алтайского края за 30 декабря

30 декабря 2022, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в преддверии зимних праздников резко вырос спрос на бани. В декабре 2022 года рост составил 253% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предложение выросло на 75%.

Жители Барнаула до 31 декабря ещё могут успеть приобрести праздничные деревца и еловые ветви на торговых точках. Стоимость новогоднего деревца — от 1000 до 5000 рублей, цена варьируется в зависимости от высоты и пышности ели. Кроме этого, на ёлочных базарах можно купить подставки для новогодних елок и ветки по цене от 100 рублей за штуку, букет из трех веток с еловой шишкой по 300-350 рублей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнил мечту 15-летней девочки из Барнаула, участвовавшей во всероссийской акции «Ёлка желаний». Катя Бастрыкина живёт в многодетной опекунской семье и мечтает быть стоматологом. После того, как министр здравоохранения снял с ёлки шарик с желанием Кати, по его поручению для неё организовали экскурсию в краевой детской стоматологической поликлинике.