Такой день. Нехватка угля в Камне-на-Оби и двукратное превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом

О главных событиях Алтайского края за 20 декабря

21 декабря 2022, 00:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжают фиксировать серьёзный рост заболеваемости респираторными заболеваниями. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, за прошлую неделю заболеваемость в крае выросла на 30%, а в Барнауле — на 60%. Эпидпорог превышен более чем в два раза.

Попов также рассказал, что количество проводимых тестов на грипп в Алтайском крае увеличат. По его словам, решение расширить круг тех, кому положен тест на грипп, приняли в правительстве страны.

Перевод Республики Алтай и Алтайского края на единые тарифы неожиданно потребовал бюджетных субсидий. С 1 декабря по конец 2023 года субсидия для Алтайского края составит 223,17 млн рублей, а для Республики Алтай — 250,83 млн рублей, следует из тарифных решений местных регуляторов. Субсидия будет выделяться до 2026 года включительно.

Администрация Каменского района ввела режим повышенной готовности из-за обострения ситуации с нехваткой угля. Имеющиеся запасы топлива будут исчерпаны в ближайшие дни, а к ситуации уже подключилась прокуратура, которая заявила о возможном возбуждении уголовных дел в случае выявления нарушений.