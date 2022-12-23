Такой день. Новый мэр в Бийске и обкатка рубцовских троллейбусов спикером АКЗС

О главных событиях Алтайского края за 22 декабря

23 декабря 2022, 00:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

22 декабря на заседании Бийской гордумы депутаты большинством голосов выбрали нового градоначальника. Им стал 34-летний Виктор Щигрев, до недавнего времени занимавший пост замглавы Смоленского района, здесь он курировал коммунальное хозяйство. Управленца поддержали 29 из 30 депутатов БГД. Срок полномочий Щигрева составит пять лет. Действующий мэр наукограда Александр Студеникин не получил в свою поддержку ни одного голоса.

Председатель АКЗС Александр Романенко в ходе визита в Рубцовск осмотрел новые троллейбусы, которые готовятся выйти на маршруты. Руководитель троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов рассказал о характеристиках нового электротранспорта. В частности, вместимость троллейбуса — 101 пассажир.

В единственной колонии особого режима в Алтайском крае — № 9 в Рубцовске — отбывают наказание около тысячи человек: убийцы, воры-рецидивисты, насильники и террористы. Большинство из них приговорены к большим срокам: от 10 до 25 лет (и некоторые возвращаются сюда по несколько раз). Чтобы осуждённые, отбывая наказание, не только менялись психологически, но и приносили реальную пользу обществу, в колонии № 9 запустили собственное производство. Изготавливают в учреждении хлебобулочные изделия, древесный уголь, туалетную бумагу и сувениры. А недавно в колонии открыли швейный цех и стали ремонтировать автомобили. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков побывал в рубцовской колонии № 9 и узнал, как в исправительном учреждении устроен трудовой быт, как осуждённые зарабатывают в неволе и на что они тратят свою зарплату.