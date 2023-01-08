Такой день. Пожар в многоквартирном доме, штормовое предупреждение и бродячие собаки

Всё о главных событиях в регионе за 8 января

08 января 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

8 января в Алтайском крае из пожара людей спасали через окно, в очередной раз обсуждали проблему бродячих собак, а ещё из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. О самых главных новостях дня в Алтайском крае — в нашей традиционной рубрике «Такой день».

Пожар на улице Воровского

Пожар вспыхнул утром 8 января в многоквартирном доме в Барнауле на улице Воровского. В одной из квартир загорелись вещи и мебель. К моменту прибытия пожарных один подъездов уже был в дыму.

Спасателям при помощи трёхколенной лестницы через окно удалось эвакуировать со второго этажа трёх жильцов. Ещё 12 человек смогли выйти на улицу самостоятельно. Общая площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

Бродячие собаки на Антона Петрова

Жители улицы Антона Петрова в Барнауле бьют тревогу, сообщая в соцсетях о сворах собак, которые поселились вблизи их домов. Люди сообщают, что во дворе их многоэтажки постоянно бегает стая агрессивных бездомных животных. В прошлом году они уже нападали на ребёнка. Спасти от собак его помогли соседи, утверждают барнаульцы.

За помощью они обращались в приют домашних животных «Ласка», но там им якобы сказали отлавливать самостоятельно. Стаю животных разогнал наряд ППС, прибывший на вызов. Но проблему это решило лишь на время.

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае во второй половине дня 8 января и на сутки 9 января. В регионе с вечера 8 января начался очередной разгул стихии: ветер усилился, пошёл мокрый снег с дождём переходящий в снег. Синоптики отмечают, что сегодня и сутки 9 января порывы ветра могут достигать до 25-27 м/с. Местами поднимутся метели.

А уже ночью с 9 января начнётся похолодание. Такие колебания приведут к сильной гололедице на дорогах и снежным заносам. Будьте внимательны за рулём. А ещё не стоит ходить вблизи домов, так как вероятность схода снега и падения сосулек остаётся очень высокой.