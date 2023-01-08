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Жители улицы Антона Петрова в Барнауле бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

Горожане в соцсетях жалуются, что на их обращения никто не реагирует

08 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители улицы Антона Петрова в Барнауле бьют тревогу, сообщая в соцсетях о сворах собак, которые поселились вблизи их домов. В сообществе Barnaul 22 горожане разместили видеозапись, на которой во дворе многоэтажки бегает стая бездомных животных. В описании к ролику сообщается, что собаки агрессивные и нападают на людей.

«В прошлом году напали на ребёнка, отбили соседи. Позвонили в „Ласку“, там предложили самим их ловить. Приехали ППС и разогнали их. Куда обращаться, непонятно», — сообщили жители дома.

В комментариях под постом развернулась настоящая дискуссия. Одни читатели считают, что к животным нужно быть добрее и учить детей не бояться их, тогда они и кусать никого не будут. Другие пользователи назвали такие предложения бредом и поделились своими многочисленными историями о том, как пострадали от бродячих четвероногих. В их числе оказался и 13-летний ребёнок, на которого 2 января напали шесть собак на пересечении улиц Взлётная и Попова. Историю о том, с какими проблемами из-за этого пришлось столкнуться семье, рассказала мама подростка.

Комментарии 9

  • НЕТ ТАМ СОБАК. фейк.фейк.фейк
    08 января, Гость   Ответить
  • С головой не в порядке у тех, кто заявляет "нужно быть добрее и учить детей не бояться их, тогда они и кусать никого не будут"! Ага, давайте и волков не бояться и любить их, они же тогда тоже вас не тронут, даже если будут голодными. Эти люди живут в стране розовых пони и не понимают, что такое зверь и на что он способен.
    08 января, Гость   Ответить
  • 2 собаки - уже стая. У СТАИ свои законы. Законы ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЫ (Убивай ВСЁ, что дышит. Библия)
    08 января, Гость   Ответить
  • На видео собаки вроде бы реальные, не артисты
    08 января, Гость   Ответить
  • Каждый день стая из 10 больших псин бегает возле мусорки и ночует за гаражами во дворе Антона Петрова 124. На звонки в Ласку тупо никто не отвечает! Работает автоответчик, где на оставленные сообщения также никто не реагирует! Собаки не чипированные даже. Эта стая тут уже не один год обитает и никто ее ловить даже не собирается. За что бабки эта чудо-конторка получает!? Напишу в прокуратуру, пусть проверяют их работу и полный игнор граждан! Пусть возвращают бюджетные деньги, раз не хотят с псинами вопрос решать. А зоошиза пусть себе их домой забирает, раз не боится, что эти добрые песики, размером с доброго человека, их загрызть могут. Вообще плевать, кто и когда их выкинул на улицу - проблема есть сейчас и она ПЛОДИТСЯ, уже куча щенков бегает, а администрации и всем ответственным пофигу, пока кого-нибудь не сожрут!
    08 января, Гость   Ответить
  • Никуда не надо обращаться. Самим надо решать вопрос.
    08 января, Гость   Ответить
  • Отстрел или изониазид. Пора кончать.
    08 января, Гость   Ответить
  • Работает автоответчик, где на оставленные сообщения также никто не реагирует! ---------------И что? Вы где живете? В Экокомплекс мусорщикам звонишь, трубку не берут, в милицию звонишь, то же самое. Вы никому не нужны.
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, давайте и волков не бояться и любить их, они же тогда тоже вас не тронут --- Ну людей ведь не боимся и любим их, а они не насилуют, не грабят, не убивают...
    09 января, Гость   Ответить
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