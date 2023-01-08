Жители улицы Антона Петрова в Барнауле бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

Горожане в соцсетях жалуются, что на их обращения никто не реагирует

08 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители улицы Антона Петрова в Барнауле бьют тревогу, сообщая в соцсетях о сворах собак, которые поселились вблизи их домов. В сообществе Barnaul 22 горожане разместили видеозапись, на которой во дворе многоэтажки бегает стая бездомных животных. В описании к ролику сообщается, что собаки агрессивные и нападают на людей.

«В прошлом году напали на ребёнка, отбили соседи. Позвонили в „Ласку“, там предложили самим их ловить. Приехали ППС и разогнали их. Куда обращаться, непонятно», — сообщили жители дома.

В комментариях под постом развернулась настоящая дискуссия. Одни читатели считают, что к животным нужно быть добрее и учить детей не бояться их, тогда они и кусать никого не будут. Другие пользователи назвали такие предложения бредом и поделились своими многочисленными историями о том, как пострадали от бродячих четвероногих. В их числе оказался и 13-летний ребёнок, на которого 2 января напали шесть собак на пересечении улиц Взлётная и Попова. Историю о том, с какими проблемами из-за этого пришлось столкнуться семье, рассказала мама подростка.