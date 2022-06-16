Тарифы на газ и вывоз мусора вырастут в Алтайском крае с 1 июля

С 1 июля в Алтайском крае изменятся тарифы на газ и вывоз ТКО, сообщается на сайте регионального управления по госрегулированию цен и тарифов.

Тарифы на сжиженный углеводородный газ, реализуемый «Алтайкрайгазсервисом» для бытовых нужд, со следующего месяца составят:

• в баллонах без доставки до потребителя (с газонаполнительной станции) — 34,37 руб/кг; • в баллонах с доставкой до потребителя — 50,82 руб/кг; • в баллонах с места промежуточного хранения (склада) — 41,3 руб/кг; • из групповых газовых резервуарных установок — 33,41 руб/кг или 78,85 руб/м³.

Помимо этого, с этой же даты вырастут тарифы по обращению с ТКО:

• для Барнаульской зоны (для жителей многоквартирных домов и частного сектора) — 68,34 и 70,66 руб. соответственно;

• Рубцовской зоны — 68,51 / 70,83 руб. ;

• Каменской — 41,55 / 42,96 руб. ;

• Славгородской — 63,07 / 65,21 руб. ;

• Алейской — 55,8 / 57,69 руб. ;

• Бийской — 56,4 / 58,32 руб. ;

• Заринской — 53,89 /53,72 руб.

Напомним, с 1 июля в Алтайском крае также подорожает и электричество. Больше всего повышение ощутят на себе жители городов Алтайского края, в чьих квартирах нет электроплит, владельцы погребов и гаражных кооперативов.