Ещё четырём регионам Украины сказали готовиться к присоединению к России, а потом ещё трём

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что четырём регионам Украины стоит задуматься о подготовке к воссоединению с Россией, сообщает РИА Новости.

По словам Константинова, референдумы могут провести в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», — подчеркнул он.

Политик также добавил, что следующие на очереди — Сумская, Полтавская и Черниговская области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 3 октября Госдума ратифицировала договоры, а 4 октября Совфед единогласно их одобрил.

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