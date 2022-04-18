Только один подрядчик готов взяться за ремонт моста у Нового рынка
Контракт на сумму 1,7 млрд рублей может быть заключён с ООО «Барнаульское ДСУ №4»
В Барнауле закончился приём заявок от подрядчиков на реконструкцию моста на Новом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«На участие в аукционе была подана одна заявка от ООО „Барнаульское ДСУ №4“, которая в настоящее время находится на рассмотрении. После подведения итогов электронного аукциона 30 апреля контракт будет заключён. Его стоимость на 2022-2023 годы составляет почти 1,7 млрд рублей», — рассказали в городской администрации.
Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа существующих конструкций.
Отмечается, что разработанный проект соответствует всем нормам ГОСТа. Спроектированная конструкция рассчитана на 100-летний срок эксплуатации.
Ранее сообщалось, что Алтайский край уже получил выделенные в рамках инфраструктурного бюджетного кредита деньги, которые пойдут на ремонт моста на Новом рынке в Барнауле.