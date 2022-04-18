Только один подрядчик готов взяться за ремонт моста у Нового рынка

В Барнауле закончился приём заявок от подрядчиков на реконструкцию моста на Новом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«На участие в аукционе была подана одна заявка от ООО „Барнаульское ДСУ №4“, которая в настоящее время находится на рассмотрении. После подведения итогов электронного аукциона 30 апреля контракт будет заключён. Его стоимость на 2022-2023 годы составляет почти 1,7 млрд рублей», — рассказали в городской администрации.

Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа существующих конструкций.

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Отмечается, что разработанный проект соответствует всем нормам ГОСТа. Спроектированная конструкция рассчитана на 100-летний срок эксплуатации.

Ранее сообщалось, что Алтайский край уже получил выделенные в рамках инфраструктурного бюджетного кредита деньги, которые пойдут на ремонт моста на Новом рынке в Барнауле.