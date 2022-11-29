Томенко запретил продажу алкоголя возле воинской части в Алейске
Мера будет действовать до конца года
29 ноября 2022, 12:20, Никита Черников
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о запрете продажи алкоголя в радиусе километра от воинской части в Алейске, где находятся мобилизованные.
Мера будет действовать до 31 декабря, «в период проведения частичной мобилизации». Ограничение при этом не касается заведений общепита.
В документе также отмечается, что правоохранителям в этот период рекомендовано усилить работу вокруг части.
Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с мобилизованными жителями региона в Оренбургской области.
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