Томенко запретил продажу алкоголя возле воинской части в Алейске

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о запрете продажи алкоголя в радиусе километра от воинской части в Алейске, где находятся мобилизованные.

Мера будет действовать до 31 декабря, «в период проведения частичной мобилизации». Ограничение при этом не касается заведений общепита.

В документе также отмечается, что правоохранителям в этот период рекомендовано усилить работу вокруг части.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с мобилизованными жителями региона в Оренбургской области.