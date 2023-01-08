Тоноян, Карл, Еремеев. Самые громкие уголовные дела 2022 года в Алтайском крае

Часть чиновников получила длительные сроки в колонии строгого режима, а другие отделались скромным штрафом

08 января 2023, 09:13, ИА Амител

Фото: city-yaroslavl.ru

Прошедший 2022 год вновь стал богатым на уголовные дела среди известных политиков и чиновников в Алтайском крае. На скамье подсудимых оказались бывший замминистра ЖКХ, экс-вице-мэр Барнаула, руководитель краевой федерации бокса, бывший управделами губернатора и гендиректор Барнаульского полигона ТКО. Некоторые из фигурантов уже получили наказание, дела других всё ещё рассматривает суд, третьи — пока только готовятся ответить перед законом. Подробнее о самых резонансных делах 2022 года читайте в подборке amic.ru.

Пять миллионов потянули на четыре года

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экс-министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев получил четыре года колонии за взяточничество. При этом в прокуратуре просили для бывшего чиновника восемь с половиной лет наказания.

Правоохранители установили, что в 2020 году Дементьев незаконно получил более 5 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение контракта с организацией без проведения конкурса. «Договорные обязательства предусматривали обслуживание и содержание автомобильных дорог края на сумму свыше 165 млн рублей», — отмечали в прокуратуре.

В итоге суд приговорил Дементьева к четырём годам колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 5,23 млн рублей и запретил занимать должности в органах госвласти на три года.

В мае 2021 года на тот момент глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион. Однако уже в июне стало известно о его задержании.

Никаких дивидендов

Фото: doc22.ru

Бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов получил восемь лет и один месяц колонии строгого режима. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. «Дело Голубцова» суд рассматривал почти два года.

Как установили правоохранители, Голубцов в 2016-2019 годах получил две взятки от коммерческих фирм на общую сумму 2,4 млн рублей. За эти средства он обеспечил заключение госконтракта на поставку семи квартир в селе Лесном Бийского района. Жилые помещения застройщик в течение продолжительного времени не мог реализовать по рыночной стоимости в связи с низким спросом. Квартиры приобрело государство в маневренный фонд более чем за 6 млн рублей для дальнейшей передачи детям-сиротам.

Также чиновник за взятку поспособствовал заключению контрактов на сумму более 62 млн рублей с юрлицом на ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Змеиногорске.

В итоге суд приговорил Голубцова к наказанию в виде лишения свободы сроком на восемь лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,1 млн рублей, с лишением права занимать должности сроком на один год семь месяцев.

В ходе предварительного следствия Голубцов свою вину не признал. Представители защиты добивались переквалификации уголовного дела. По словам адвокатов, экс-чиновник получал взятки не деньгами, а дивидендами от компаний, в которых имеет долю. Но суд с этими доводами не согласился.

Гараж-призрак и второе высшее

Фото: altairegion22.ru

Экс-управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов был осуждён за превышение должностных полномочий. Бывший чиновник получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Также он лишён права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах.

В декабре 2019 года Степанов заключил с одним из вузов договор на оказание за счёт бюджетных средств образовательной услуги. Речь шла о получении второго высшего образования стоимостью более 130 тысяч рублей.

Кроме того, в 2020 году Степанов, пытаясь скрыть срыв госконтракта по строительству многоэтажного гаража-стоянки в центре Барнаула, дал распоряжение предоставить из бюджета субсидию на 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика, который провёл подготовительные работы на площадке, но не получил никаких денег по госконтракту.

Свою вину в ходе следствия Андрей Степанов признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Уголовное дело в его отношении судом рассматривалось в особом порядке.

Продвинул по карьерной лестнице

Фото: barnaul.org

Бывший вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев отделался штрафом за полученную несколько лет назад взятку. Как установил суд, в 2015 году Еремеев, будучи главой Центрального района Барнаула, начал стройку на своём участке. С этой целью он обратился за помощью к главному инженеру городского МУП «Автодорстрой». На тот момент им был Андрей Овсянников. Он и организовал выполнение работ с привлечением строительной бригады, а после оплатил их из собственных средств — примерно 80 тысяч рублей. Еремеев же решил вернуть долг альтернативным путём и предложил Овсянникову пристроить того на муниципальную должность. В 2016 году Еремеев действительно обеспечил включение кандидатуры Овсянникова в муниципальный резерв управленческих кадров Барнаула. В дальнейшем его назначили на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула.

В итоге Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Ещё в декабре 2021 года Еремеев уволился с поста вице-мэра Барнаула по собственному желанию и сам рассказал о том, что к нему есть вопросы у правоохранителей.

Еремеева признали виновным по статье, которая предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Но бывшему вице-мэру назначили лишь штраф в размере 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений на два года.

Отделался лёгким испугом

Фото: troalt.ru

Овсянников же как взяткодатель и вовсе избежал ответственности по этому эпизоду. Центральный районный суд Барнаула вынес постановление о прекращении производства по его уголовному делу из-за истечения срока давности. Причём максимальное наказание по ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в значительном размере») составляет до пяти лет лишения свободы.

По другому делу экс-чиновник всё же получил условный срок за мошенничество и растрату — его приговорили к четырём годам условного заключения. Как было установлено, он во главе Лебяжинской сельской администрации в 2017 году при поддержке главного специалиста Николая Хаустова перечислял деньги на счета организаций под предлогом оплаты услуг. При этом на деле оформленную работу никто не выполнял, а контрагенты подбирались чиновниками заранее. Они просто отдавали полученные казённые средства Овсянникову и Хаустову. По такой схеме они украли более 200 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты дела также изготовили фиктивные договоры подряда и прочие документы, связанные с подготовкой к паводку, и предоставили их в администрацию. С их помощью напарники похитили более 450 тысяч рублей.

Таинственное дело спортфункционера

Фото: архив amic.ru

Глава федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян обвиняется по статье УК о посредничестве во взятке. Тоноян находится под стражей с конца июня. После задержания его вначале обвиняли по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Однако позже в его уголовном деле появилась другая статья — ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»).

Правоохранители до сих пор не конкретизировали, в чём состоит суть претензий к спортивному функционеру. По одной из версий, информация о Тонояне в правоохранительные органы могла поступить от первого зампредседателя правления Федерации бокса Алтайского края Ивана Куца.

В январе 2022 года Куца задержали и отправили под домашний арест. Он и предприниматель Артур Манасян должны были поставить оборудование для котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» стоимостью 11,7 млн рублей. Чиновники из администрации района подписали документы, подтверждающие отгрузку, и за счёт бюджетных денег рассчитались с поставщиками. Заказ так и не был исполнен, а деньги обвиняемые похитили, выяснили следователи. Сейчас Куца и Манасяна судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере»). Вероятно, Куц заключил соглашение со следствием, из-за чего силовики и смогли выйти на Тонояна.

Также считается, что Иван Куц, как бывший гендиректор находящегося в краевой собственности АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края», может быть интересен правоохранителям в качестве источника информации о руководстве имущественного блока правительства.

Мусор в обход кассы

Фото: barnaul.org

В октябре следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора АО «ЭКО-комплекс» (эксплуатирует барнаульский полигон ТКО) Виктора Карла. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение путём растраты в особо крупном размере»).

По данным правоохранителей, в 2019-2022 годах гендиректор «ЭКО-комплекса» без оформления гражданско-правовых сделок предоставил компании из соседнего региона возможность осуществлять на территории полигона твёрдых бытовых отходов обработку и вывоз вторичного сырья. Своими действиями Карл причинил имущественный ущерб на сумму более 7 млн рублей. Напомним, что компания «ЭКО-комплекс» подконтрольна администрации города.

Сейчас Виктор Карл находится в СИЗО. Срок содержания под стражей ему в очередной раз продлили 6 декабря.

Лидер афганцев под прицелом

Фото: rsva22.ru

Председателя Алтайской краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергея Завалихина в начале декабря задержали правоохранители, а затем суд отправил его под стражу на два месяца. Официально обвинения Завалихину пока не предъявлены. По данным самих «афганцев», претензии связаны не с деятельностью общественной организации, а с некими коммерческими вопросами.

Согласно ЕГРЮЛ, Завалихин возглавляет Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн (АКООВВ). Юрлицо занимается услугами стирки и чистки различных изделий из текстиля и меха. АКООВВ заключила за время своего существования 20 контрактов. Это услуги по стирке, глажке и сушке белья, а также по предоставлению мягкого инвентаря (постельное бельё). Контракты охватывают период с 2019 по 2022 год. Их общая стоимость — 59,9 млн рублей. Среди основных заказчиков — Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, краевой перинатальный центр «Дар», краевой диагностический центр, краевой онкодиспансер, Алтайский краевой кардиодиспансер и т.д.

Помимо этого, Завалихин является учредителем ООО «Фабрика чистоты», которая оказывает медицинским организациям те же услуги, что и АКООВВ. В портфеле компании всего девять контрактов, все заключены в 2022 году. Заказчиками выступают всё те же учреждения здравоохранения. Общая стоимость контрактов составляет порядка 9,5 млн рублей.

Эпизодов много, штраф — один

Фото: скриншот с YouTube

Экс-глава комитета по физкультуре и спорту администрации Барнаула Алексей Каретников получил штраф за несколько коррупционных преступлений. Его обвиняли во взяточничестве, хищениях средств бюджета, присвоении предназначенных спортшколам грантов. По всем этим преступлениям Каретников признан виновным, ему назначили штраф в размере 750 тысяч рублей.

Преступления выявили сотрудники ФСБ. По информации ведомства, с января по май 2019 года Каретников изготовил и лично подписал фиктивные документы, в которых была завышена стоимость услуг и продукции некого ООО. Данная компания проводила массовые спортивные мероприятия по договору с городским спорткомитетом. Таким образом, бывший чиновник получил возможность распоряжаться суммой в 216 тысяч рублей. После того как он получил часть денег, его задержали оперативники краевого УФСБ.

В ходе изучения деятельности Каретникова вскрылось ещё множество эпизодов. Так, в сентябре 2016 года Каретников получил от предпринимателя взятку 100 тысяч рублей за выбор его организации в качестве поставщика товарно-материальных ценностей спорткомитету города без проведения каких-либо конкурсных процедур. Кроме того, следствием доказано ещё несколько эпизодов хищения денег чиновником. В ходе предварительного следствия Каретников своей вины не признал.

Самый гуманный суд

Фото: rus. team

Неожиданное развитие в 2022 году получило уголовное дело экс-депутата Алтайского Заксобрания Николая Бушкова, которого обвиняли в незаконных рубках леса. Решением Верховного суда РФ он был отпущен из СИЗО. Кроме того, судебное разбирательство перевели из Барнаула в Новосибирскую область.

Ещё в мае Верховный суд РФ вынес два решения по жалобам адвокатов подсудимых по уголовному делу «Алтай-Фореста» о незаконных рубках в Тальменском районе, среди которых собственник компании, экс-депутат АКЗС Николай Бушков. Одно из них касалось меры пресечения. Бушкова и ещё одного фигуранта выпустили из-под ареста.

До этого дело рассматривалось в Октябрьском районном суде Барнаула. Позднее разбирательство передали в Черепановский районный суд Новосибирской области.

По данным следствия, в 2008 году по договору аренды, заключённому между управлением лесами Алтайского края и ООО «Алтай-Форест», предприятию передали лесной участок для заготовки древесины. Он находится в Тальменском районе и занимает свыше 108 тысяч га. В 2019 году Николай Бушков для получения дополнительного дохода вступил в преступный сговор с сотрудниками своей компании. Они решили вести незаконную рубку леса в объёме, превышающем разрешённый, и с нарушением вида древесины. С августа по октябрь 2019 года они незаконно заготавливали сосну, берёзу, осину, лиственницу. Действия обвиняемых нанесли лесному фонду страны ущерб на сумму около 7,5 млн рублей, считает Следком. Кроме того, должностные лица обвиняются в хранении, перевозке, переработке в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины на общую сумму около 900 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия Бушков вину не признал, хотя его подчинённые во всем сознались. Всем фигурантам предъявлено обвинение по двум статьям УК.

Трагедия сельской учительницы

Фото: Анна Перевощикова / alt.kp.ru

Большой резонанс в регионе вызвало уголовное дело учительницы начальных классов сельской школы Тальменского района Анны Диринг. Она получила пять с половиной лет лишения свободы за смерть трёх учеников. Педагог за рулём своей машины допустила столкновение с поездом.

Как выяснилось в ходе разбирательства, женщина решила отвезти на своей машине четырёх учеников домой в соседнее село Наумово без согласия родителей и руководства школы. На железнодорожном переезде она отвлеклась на телефон и проехала на красный свет, в результате чего снегоуборочный поезд протаранил автомобиль. В аварии погибли восьмилетняя девочка и два мальчика восьми и девяти лет. Один ребёнок выжил, но получил множество травм, причинивших тяжкий вред его здоровью.

Позднее Анна Диринг попыталась обжаловать приговор, но безрезультатно.