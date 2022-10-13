Осужденная за гибель троих детей алтайская учительница обжалует свой приговор

Учительница начальных классов Анна Диринг, которой назначили пять с половиной лет лишения свободы за ДТП, в котором погибли трое детей, обжалует свой приговор в краевом суде. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на Тальменский районный суд.

Адвокат потерпевших Лариса Слабунова сообщила о подготовке возражения на апелляционную жалобу Диринг.

«Будем просить судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда приговор первой инстанции оставить в силе», — заявила она.

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Напомним, что 29 ноября учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырёх учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда она нарушила правила дорожного движения и выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности манёвра и отсутствии поезда.

Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение со снегоуборочным поездом. Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперёд. Погибли трое детей, чудом выжил один мальчик.

В результате женщину приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима, а также лишили прав на управление транспортным средством сроком на три года.

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Кроме того, подсудимую обязали выплатить в общей сложности 10,6 млн рублей морального ущерба семьям погибших детей и пострадавшего мальчика.