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Топ самых "денежных" вакансий января в Барнауле. Неожиданные предложения

Автослесарю готовы платить больше, чем директору магазина

24 января 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Специалисты SuperJob назвали пятёрку самых высокооплачиваемых предложений января в Барнауле для тех, кто ищет работу.

Кому больше всего готовы платить в Барнауле:

  1. автослесарь (60 000 – 80 000 рублей);
  2. помощник машиниста (60 000 – 65 000 рублей);
  3. инженер-техник охранно-пожарной сигнализации (от 60 000 рублей);
  4. администратор супермаркета (53 900 – 65 400 рублей);
  5. директор магазина (52 900 – 66 000 рублей).

Самым выгодным в России в январе в городах с населением до 1 млн человек стало предложение для врача-офтальмолога в Тюмени. Специалисту готовы платить до 800 тыс. рублей в одном из ведущих центров микрохирургии глаза.

 

Комментарии 5

  • а где переворачиватель пингвинов!?
    24 января, Гость   Ответить
  • всех перевернули уже
    25 января, Гость   Ответить
  • Директором магазина любого балду можно посадить, а для работы автослесарем нужно обладать многими знаниями, физическими навыками работы и здоровьем.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Жаль, а то "руки чешутся!")))
    25 января, Гость   Ответить
  • Мне сказали что какие то нитки в узлы связывают за 50 т.руб.
    19 часов назад, Гость   Ответить
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