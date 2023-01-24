Топ самых "денежных" вакансий января в Барнауле. Неожиданные предложения

Автослесарю готовы платить больше, чем директору магазина

24 января 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Специалисты SuperJob назвали пятёрку самых высокооплачиваемых предложений января в Барнауле для тех, кто ищет работу.

Кому больше всего готовы платить в Барнауле:

автослесарь (60 000 – 80 000 рублей); помощник машиниста (60 000 – 65 000 рублей); инженер-техник охранно-пожарной сигнализации (от 60 000 рублей); администратор супермаркета (53 900 – 65 400 рублей) ; директор магазина (52 900 – 66 000 рублей) .

Самым выгодным в России в январе в городах с населением до 1 млн человек стало предложение для врача-офтальмолога в Тюмени. Специалисту готовы платить до 800 тыс. рублей в одном из ведущих центров микрохирургии глаза.