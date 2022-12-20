Топлива на полтора-два дня: в Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита угля

Администрация Каменского района ввела режим повышенной готовности из-за обострения ситуации с нехваткой угля. Как сообщает «Банкфакс», имеющиеся запасы топлива будут исчерпаны в ближайшие дни, а к ситуации уже подключилась прокуратура, которая заявила о возможном возбуждении уголовных дел в случае выявления нарушений.

19 декабря администрация Каменского района провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой приняла решение о введении режима повышенной готовности. Причиной для этого стало исчерпание запасов угля у МУП «Каменские теплосети», при этом речь идет не только о закупленном на торгах топливе, но и резервных запасах.

Как отметил замглавы Каменского района Владимир Баранов, запасов угля на котельных хватит на полутора-двое суток. По его словам, «Каменские теплосети» не могут приобрести достаточное количество топлива, да и времени на его закупку уже не осталось. Режим же необходим для того, чтобы при появлении средств у МУПа они могли оперативно провести торги. Чиновник добавил, что местным властям не удастся справиться с ситуацией без вмешательства со стороны правительства Алтайского края.

Отметим, что каменский межрайонный прокурор Алексей Кайзер уже заявил, что вопрос нехватки угля стоит остро, из-за чего ведомство проверяет документы и поставщиков МУПа. При наличии нарушений к ответственным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел.

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