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Трамп предрёк начало ядерной войны из-за передачи Украине западных танков

По словам экс-президента США, положить конец конфликту очень просто

26 января 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Передача США, Германией и их союзниками танков Киеву может спровоцировать начало ядерной войны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, сперва Запад передаст Киеву танки, а потом "будут ядерные бомбы". Он призвал завершить эту "безумную войну" — по мнению Трампа, положить конец конфликту очень просто.

Напомним, что на этой неделе Вашингтон и Берлин объявили о решении отправить Киеву танки. В частности, Вашингтон собирается передать 31 танк Abrams, а Берлин – 14 танков Leopard. Кроме того, украинские официальные лица инициировали обсуждение плана по передаче на Украину современных западных истребителей.

 

Комментарии 8

  • танки без брони, запчастей, без автозарядки пушки, с капризами к топливу и узкими гусеницами . даже если с броней...то она 600 мм а в рф оружие бьёт от 650 мм и влегкую до 1200 мм. Короче разговоры ниочем про эти дурацкие танки. которые в течение года (!!) будут передавать и которые будут расфигачивать еще на жд платформах
    27 января, Гость   Ответить
  • Неужели Трамп не знает, что все просчитано до мелочей американскими аналитиками.
    27 января, Гость   Ответить
  • Надо объявить, чтобы все граждане России покинули страны НАТО до 8 мая
    27 января, Гость   Ответить
  • Интересно, а взрыв Крымского моста был просчитан с помощью американских аналитиков?Ведь надо "улучить" момент,когда фура и состав с цистернами с топливом достаточно сблизились?Помогали ли в этом английские аналитики?И работают ли над подобным в других местах за рубежом российские аналитики?
    27 января, Гость   Ответить
  • Над взрывом веток Северного газопровода американские аналитики работали совместно с английскими аналитиками*
    27 января, Гость   Ответить
  • Интересно, а взрыв Крымского моста был просчитан с помощью американских аналитиков? ***** Там без иностранной разведки вообще ничего не делается. Там снаряды наводятся благодаря американским спутникам. Там все нападения дронами на нашу территорию просчитываются благодаря спутникам. Окраина - лишь носитель определенного количества юнитов - человек, пехоты. Вся остальная война с Россией ведется силами США. Даже не НАТО, а именно США.
    27 января, Гость   Ответить
  • Иностранные аналитики подсчитали что ихних "пехотинцев", то есть украинцев гибнет в восемь раз больше чем российских.То есть 8 к одному.Но это мелочи жизни.Мелочи жизни для иностранных аналитиков.
    27 января, Гость   Ответить
  • "украинцев гибнет в восемь раз больше чем российских" --- Гость, да плевать им на гибель украинцев в том числе, они их используют для своих целей. А те, наивные, думают, что им сочувствуют.
    27 января, Гость   Ответить
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