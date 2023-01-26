Трамп предрёк начало ядерной войны из-за передачи Украине западных танков

По словам экс-президента США, положить конец конфликту очень просто

26 января 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Передача США, Германией и их союзниками танков Киеву может спровоцировать начало ядерной войны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, сперва Запад передаст Киеву танки, а потом "будут ядерные бомбы". Он призвал завершить эту "безумную войну" — по мнению Трампа, положить конец конфликту очень просто.

Напомним, что на этой неделе Вашингтон и Берлин объявили о решении отправить Киеву танки. В частности, Вашингтон собирается передать 31 танк Abrams, а Берлин – 14 танков Leopard. Кроме того, украинские официальные лица инициировали обсуждение плана по передаче на Украину современных западных истребителей.