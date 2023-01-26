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В Госдуме объяснили отсутствие необходимости смены статуса спецоперации

Поставки оружия не являются участием в военном конфликте, объяснил депутат Картаполов

26 января 2023, 19:27, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Генерал-полковник, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости в смене статуса специальной операции на Украине (СВО). Об этом депутат сообщил РБК.

2Сегодня нет необходимости в этом [в смене статуса спецоперации]. Американцы поставляли афганцам. И что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединёнными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продаёт", – сказал генерал.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в России стоит обсудить вопрос об изменении статуса СВО из-за решения США и Германии поставить украинской стороне танки. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что у Кремля есть такие планы.

 

Комментарии 2

  • Я полностью поддерживаю спецоперацию, но наши дети гибнут каждый день! Затягивать не надо, нас всё равно обвинят во всех грехах! Надо бомбить железную дорогу и остальные важные объекты!!!
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, а если они начнут в ответ бомбить железные дороги и другие важные объекты? Думаешь, что только у российской армии есть снаряды? Как маленький. Не бомбят, потому что не хотят получить ответку по России. Хотят чтобы ты продолжал жить под мирным небом.
    28 января, Гость   Ответить
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