В Госдуме объяснили отсутствие необходимости смены статуса спецоперации

Поставки оружия не являются участием в военном конфликте, объяснил депутат Картаполов

26 января 2023, 19:27, ИА Амител

Фото: mil.ru

Генерал-полковник, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости в смене статуса специальной операции на Украине (СВО). Об этом депутат сообщил РБК.

2Сегодня нет необходимости в этом [в смене статуса спецоперации]. Американцы поставляли афганцам. И что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединёнными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продаёт", – сказал генерал.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в России стоит обсудить вопрос об изменении статуса СВО из-за решения США и Германии поставить украинской стороне танки. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что у Кремля есть такие планы.