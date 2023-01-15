Трассы в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

16 января движение будет ограничено на двух участках трасс

15 января 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

16 января в Алтайском крае ограничат движение транспорта на двух участках трасс. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Ограничение будет действовать на следующих участках:

с 05 часов 00 минут до 08 часов 30 минут – автодорога н.п. Косиха – автодорога «Подъезд к с. Косиха» – автодорога Р-256;

с 21 часа 45 минут до 22 часов 55 минут – автодорога Б. Ключи – Р-256 – Жилино.

Водителей предупредили о том, что время может измениться. Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут.

Ранее сообщалось, что движение по трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае открыли. Вечером 14 января её закрывали из-за непогоды.