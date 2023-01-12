Треснувший с четырех сторон дом в Барнауле решили расселить после публикации amic.ru

Специалисты признали, что износ дома составляет 70%

12 января 2023, 12:05, ИА Амител

Дом на ул. Папанинцев, 19а / Фото: Екатерина Смолихина

Треснувший с четырёх сторон барнаульский дом на улице Папанинцев, 19а, расселят. Специалисты осмотрели здание и решили, что оно сильно изношено. Об этом amic.ru сообщили жители дома.

Как ранее писал amic.ru, жители дома на ул. Папанинцев, 19а, забили тревогу в конце ноября 2022 года. Тогда жительница квартиры на втором этаже Ирина Кобылина рассказывала, что трещины по стенам дома пошли ещё в середине 1990-х годов и с тех пор сильно разрослись. Здание наклонилось в другую сторону, фундамент пополз, говорила женщина. При этом дом аварийным никто не признавал. Ирина Кобылина обращалась в администрацию и жилищную инспекцию, но результатов это не принесло — оттуда приходили лишь отписки.

После публикации amic.ru прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о ненадлежащем состоянии дома, а краевой Следком начал доследственную проверку.

Теперь же жители дома сообщили, что здание признали аварийным и опасным для проживания в нём людей.

"Специалисты признали, что износ дома составляет 70%. Причём экспертиза и межведомственная комиссия прошли без нашего участия. 11 января приезжали люди из комитета по ЖКХ, переписали всех проживающих в доме, теперь начнётся процедура расселения, будут предлагать варианты квартир для переселения", — сообщила Ирина Кобылина.

Amic.ru отправил запрос в комитет по ЖКХ Барнаула, чтобы уточнить детали и сроки расселения жильцов дома.

Напомним, что осенью 2022 года после публикаций ряда СМИ (в том числе amic.ru) мэрия Барнаула решила расселить треснувший аварийный дом на ул. Смирнова, 77д. Специалисты обнаружили значительное ухудшение технического состояния конструкций, стен и перекрытий.