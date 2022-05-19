Третий срок под вопросом. Юрий Фриц может добровольно оставить пост руководителя АСП

Руководитель Алтайского союза предпринимателей (АСП) Юрий Фриц в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщают источники amic.ru. В мае 2022 года должны состояться очередные выборы главы АСП. По всей видимости, они пройдут на конкурентной основе, хотя ранее, по сведениям инсайдеров, предполагалось, что Фриц будет безальтернативной кандидатурой. Он возглавляет региональное бизнес-объединение уже десять лет. Кто станет его соперником на выборах, пока неизвестно.

Общее собрание членов АСП, которое выбирает руководителя, изначально планировалось на конец апреля, однако затем мероприятие сместили на май. Согласно данным amic.ru, отсрочка понадобилась, чтобы провести выборы с участием нескольких претендентов. Примерно до середины мая у кандидатов будет возможность заявить о своём желании занять руководящее кресло. Далее Совет правления АСП примет решение о том, кто будет допущен до голосования, а также обозначит дату выборов. Предположительно, все мероприятия должны завершиться до лета. Кроме того, по регламенту Юрий Фриц должен будет отчитаться о проделанной работе за минувшую пятилетку.

Новости

Общество Друзья, а где же наш союз? Как партнёрство предпринимателей Алтая под руководством Юрия Фрица дошло до упадка

По сведениям источников, положение Фрица во главе АСП уже не столь устойчивое, как было ранее. Более того, руководитель регионального бизнес-объединения перед выборами попытался заручиться поддержкой краевого правительства. Насколько успешно — покажут ближайшие недели. Определяющим для руководителя Союза может стать конгресс предпринимательских объединений Алтайского края. Предполагается, что здесь кулуарные переговоры о дальнейших перспективах Фрица продолжатся. Кстати, он выступит модератором одной из площадок: «Малый и средний бизнес в текущей экономической ситуации. Проблемы, решения, возможности». Конгресс будет идти с 16 по 31 мая, на нём подведут итоги совместной работы бизнес-сообщества и власти, а также определят задачи на ближайшую перспективу. В пленарном заседании планирует принять участие губернатор Виктор Томенко.

Напомним, Юрий Фриц возглавил Алтайский союз предпринимателей в апреле 2012 года. На тот момент он был известен как экс-депутат Барнаульской гордумы и руководитель ГК «Сибирь-Контракт». До Фрица АСП долгое время руководил Павел Нестеров — экс-депутат АКЗС и в прошлом известный бизнесмен. Позднее Нестеров стал уполномоченным по правам предпринимателей. Кстати, уходя со своего поста в Алтайском союзе предпринимателей, Нестеров назвал с десяток фамилий тех, кому он благодарен за активность в составе Союза. Юрия Фрица среди них не было, писал «Алтапресс» (публикация от 30 апреля 2012 года).

Новости

Общество Вся энергия уходит в пиар. Займется ли председатель правления Алтайского союза предпринимателей реальным делом?

Тогда, в 2012 году, у Фрица было несколько соперников, но избрали его единогласно. На тот момент новый глава АСП входил в партию «Единая Россия». Это, правда, не мешало ему публично критиковать политорганизацию. В частности ему принадлежит следующая фраза: «Говорю как член партии „Единая Россия“: мне иногда стыдно за те решения, которые принимает партия». Конкретизировать свою мысль Фриц не стал. По данным amic.ru, в 2022 году он собирается идти на выборы в Барнаульскую гордуму, от какой политсилы — пока неизвестно. Не исключён вариант с самовыдвижением.

Ранее amic.ru неоднократно пытался аккредитоваться на заседание правления АСП, однако Юрий Фриц через пресс-службу неизменно отвечал, что это внутреннее мероприятие, не предназначенное для СМИ. Пустят ли прессу на следующее общее собрание членов АСП, которому предстоит выбрать нового руководителя, неизвестно. При этом, например, в 2012 году проблем с допуском журналистов на аналогичное мероприятие не возникло.

Amic.ru подробно рассказывал о работе Алтайского союза предпринимателей и его руководителя Юрия Фрица. В частности речь шла о том, что деятельность АСП в последние годы всё больше угасает, а его руководство не пытается активизироваться, невзирая на новые задачи и вызовы, стоящие перед бизнес-сообществом.