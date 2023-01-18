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Турчак призвал создать условия для возвращения уехавших из страны россиян

По словам секретаря генсовета "Единой России", это необходимо для экономики страны, а также семей и близких покинувших РФ

18 января 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал создать условия для возвращения уехавших из страны россиян. Как сообщает РИА Новости, он назвал это важным для экономики страны, а также для семей и близких покинувших страну. 

"За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооружённых сил", – сказал Турчак журналистам.

Напомним, что ранее аналогичную точку зрения высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о лишении имущества покинувших страну граждан, он отметил, что для введения подобных мер нужно чётко определить, что считается преступлением при отъезде из страны.

 

Комментарии 9

  • Идеальное условие для возвращения это Победа
    18 января, Гость   Ответить
  • Никаких идеальных условий для уехавших предателей быть не должно. Плевать надо им в морду при возвращении и клеймо пожизненное должно быть у такого. Пусть живут там куда свалили, не нужны они тут.
    18 января, Гость   Ответить
  • Опять демагогия.
    18 января, Гость   Ответить
  • Никаких идеальных условий для уехавших предателей быть не должно. -- Это ты про элиту нашу, согласен, ещё бы и национализировать их имущество и вернуть вывезенные ими деньги в страну.
    18 января, Гость   Ответить
  • Нужно создавать условия для привлечения в тч иностранных специалистов
    18 января, Гость   Ответить
  • "Никаких идеальных условий для уехавших предателей быть не должно" --- Гость, а ты что не на передовой? Раз такой "не предатель", так должен уже с шашкой наголо скакать.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, с шашкой наголо скакать++++++++++++++++++++
    18 января, Гость   Ответить
  • Есть мнение, что те, кто уехал, всё-таки не идиоты.
    18 января, Гость   Ответить
  • Эти подонки России не нужны. Они бросили Россию в сложное для нее время тем самым сделали свой выбор. Возмущает позиция турчака. Это не единая Россия, а Россия для избранных,которым в ней обеспечивают их зажиточное существование.
    18 января, Гость   Ответить
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