По словам секретаря генсовета "Единой России", это необходимо для экономики страны, а также семей и близких покинувших РФ

18 января 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал создать условия для возвращения уехавших из страны россиян. Как сообщает РИА Новости, он назвал это важным для экономики страны, а также для семей и близких покинувших страну.

"За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооружённых сил", – сказал Турчак журналистам.

Напомним, что ранее аналогичную точку зрения высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о лишении имущества покинувших страну граждан, он отметил, что для введения подобных мер нужно чётко определить, что считается преступлением при отъезде из страны.