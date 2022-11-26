Тысячи жителей Славгорода в -26 градусов встретили поезд Деда Мороза
Накануне состав делал остановку в Барнауле
26 ноября 2022, 22:01, Никита Черников
Фото: Людмила Подгора / vk.com/id710611244
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга утром 26 ноября прибыл в Славгород. Состав сделал остановку в городе в 10:37 и простоял на местном вокзале полтора часа.
В честь этого повода на перроне проходила праздничная программа. Несмотря на 26-градусный мороз, мероприятие посетили тысячи горожан.
«Повстречаться с волшебством, посетить передвижную резиденцию пришло несколько тысяч славгородцев разных возрастов. Сказка состоялась, желания загаданы!» — написала глава Славгорода Людмила Подгора во «ВКонтакте».
Напомним, 25 ноября поезд Деда Мороза останавливался в Барнауле. Посмотреть на главного сказочного персонажа зимы пришли 12 тысяч человек.
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