У барнаульцев выросли запросы к желаемому размеру достойной пенсии

У жителей Барнаула выросли ожидания размера достойной пенсии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опросы общественного мнения, проведённые компанией SuperJob.

По сравнению с ноябрем 2021 года запросы к размеру пенсии у барнаульцев выросли на 8%. Такие же ожидания у жителей Красноярска, Кемерова и Новокузнецка. Сильнее всего подобные запросы выросли в Челябинске (12%), Самаре и Кирове (по 9%).

Самые высокие ожидания размера достойной пенсии у жителей Москвы (52 тыс.), Санкт-Петербурга (47,9 тыс.) и Хабаровска (46,3 тыс.). Самые низкие — у жителей Воронежа (40,2 тыс.) и Ижевска (40,3 тыс.)

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В разрезе уровней дохода самые высокие запросы обнаружились у граждан с доходом более 80 тыс. руб. (желаемая пенсия — 49 400 руб.) и респондентов старше 45 лет (46 900 руб.). Самые низкие пенсионные ожидания оказались у жителей с доходом менее 30 тыс. руб. (38 100 руб.).

В среднем по стране желаемый размер достойной пенсии составил 45 тыс. рублей. Это почти в три раза выше средней пенсии в 2021 году.

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Опрос проводился компанией SuperJob в марте и апреле 2022 года. В нём приняли участие более 32 тыс. человек.

Ранее сервис SuperJob спросил у барнаульцев, что их больше всего раздражает в коллегах. Как показали результаты опроса, в коллегах по офису горожан больше всего раздражают сплетни, а на удалёнке — игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины.