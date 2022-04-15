Барнаульцы рассказали, что их больше всего бесит в коллегах

В коллегах по офису барнаульцев больше всего раздражают сплетни, а на удаленке — игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob со ссылкой на проведенный соцопрос.

Каждый десятый респондент (10%) испытывает раздражение от пустой болтовни и сплетен сослуживцев, примерно такому же количеству барнаульцев (9%) не нравится курение. Также по 5% жителей города отметили хамство, громкую речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность неприятными качествами в коллегах. По 3% барнаульцев назвали раздражающими отсутствие дисциплины, перекладывание работы на других и безответственность. Меньше всего горожан (1%) раздражают опоздания и высокомерие. 26% респондентов ответили, что спокойно относится к привычкам коллег.

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В ситуации, когда коллеги находятся на удалёнке, опрос показывает совершенно иные результаты. Почти половину (47%) работников ничего не раздражает в сослуживцах. Самыми популярными (по 6%) из раздражающих качеств коллег стали игнорирование или слишком долгий ответ на сообщения, а также отсутствие дисциплины. Ещё 5% отметили несамостоятельность дистанционных сотрудников и то, что они часто отвлекают офисных работников своими просьбами. На третьем месте по популярности ответов (по 4%) уверенно расположились такие привычки как лень, недоступность для связи, а также звонки и сообщения после окончания рабочего дня. Ещё по 2% опрошенных заявили, что коллеги на дистанте раздражают их непунктуальностью, медлительностью, а также едой и распитием чая во время онлайн-связи.

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Мужчины более терпимы и к соседям по офису, и к сотрудникам на удалёнке. При этом сильнее всего они негативно реагируют на некомпетентность сотрудников по офису. Женщин чаще, чем мужчин, в сослуживцах раздражает курение и громкая речь, а в удаленных — игнорирование сообщений, отсутствие дисциплины, звонки по окончании рабочего дня и несамостоятельность.

Опрос проводился с 1 по 13 апреля 2022 года.

Ранее сервис проводил опрос по устройству системы высшего образования. Две трети барнаульцев выступили за отказ от бакалавриата и магистратуры. Чаще всего за возврат к традиционной системе образования высказываются родители 11-классников.